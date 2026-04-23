Bagaha News: बगहा एसपी निर्मला कुमारी का अनोखा अंदाज, जब स्कूल में नहीं थे शिक्षक तो खुद बनी टीचर और पढ़ाने लगीं अंग्रेजी

Bagaha News: बिहार के बगहा से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) को एक शिक्षिका की भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है. कानून-व्यवस्था की देखरेख के साथ-साथ, बगहा पुलिस जिले की प्रभारी अधिकारी निर्मला कुमारी इन दिनों सुर्खियों में हैं. पुलिस यूनिफॉर्म में स्कूली छात्राओं की क्लास लेते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसकी जमकर तारीफ भी हो रही है. निर्मला कुमारी भारत-नेपाल सीमा पर तैनात 'महिला स्वाभिमान बटालियन' की कमांडेंट हैं. फिलहाल बगहा पुलिस जिले की पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं. इस भूमिका में उन्होंने बगहा-1 प्रखंड के पारसा में स्थित 'कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय' को गोद लिया है.

खुद ही छात्राओं को अंग्रेजी पढ़ाना किया शुरू

जब वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले परसा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचीं, तो अंग्रेजी के शिक्षक छुट्टी पर थे. बिना किसी हिचकिचाहट के SP मैडम ने तुरंत एक शिक्षिका की भूमिका अपना ली और खुद ही छात्राओं को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया. खास बात यह है कि जहां छात्राएं अपने बीच SP को पाकर बेहद खुश और उत्साहित थीं, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मौजूदगी ने स्कूल के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है.

इसके साथ ही जो मनचले पहले आवासीय विद्यालय के आस-पास मंडराया करते थे, अब वे गहरी मुसीबत में पड़ गए हैं. बताया जा रहा है कि बगहा की SP निर्मला कुमारी ने हाल ही में इस स्कूल को गोद लिया है. इसके अलावा, बताया जा रहा है कि हाल ही में बगहा एसपी निर्मला कुमारी ने इस विद्यालय को गोद लेकर जिले में सभी थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र से एक-एक विद्यालय को गोद लेकर वहां पठन-पाठन की बेहतरी समेत व्यवस्थाओं में सुधार का बीड़ा उठाया है.

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विद्यालय की कमियों और खामियों को दूर करने के लिए दौरा

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक खुद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कमियों और खामियों को दूर करने और सुधारने के लिए दौरा करती हैं. इस चल रही पहल के हिस्से के रूप में, वह न केवल छात्राओं को व्यावहारिक सुझाव देती हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाती हैं. वह अपना पूरा ध्यान लड़कियों की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने में लगाती हैं. साहस, उत्साह और कौशल जगाने के अलावा SP ने अब इस पिछड़े क्षेत्र की युवतियों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ठोस प्रयास शुरू किया है. इसी वजह से SP निर्मला कुमारी जो अब तक छात्राओं की देखरेख, सुरक्षा व्यवस्था और मनोबल बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती थीं, अब उनके बीच एक शिक्षिका की भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं. परिणामस्वरूप, छात्राएं अपनी पुलिस शिक्षिका के मार्गदर्शन में पूरे आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी सीख रही हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीज, बगहा