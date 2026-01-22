Advertisement
बगहा में सांपों का 'ट्रिपल अटैक': कोबरा, करैत और 12 फीट के अजगर से दहला इलाका, रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

Bagaha News: बगहा के रामनगर क्षेत्र में लगातार तीन खतरनाक और जहरीले सांप करैत, कोबरा और विशालकाय अजगर रिहायशी इलाकों में निकलने से हड़कंप मच गया. समय रहते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम और स्नेक कैचर क्यामुद्दीन अंसारी की तत्परता से सभी सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:22 PM IST

Bagaha News: बगहा अनुमंडल के रामनगर क्षेत्र में बीते दिनों एक के बाद एक लगातार तीन जहरीले और खतरनाक सांप निकलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. रिहायशी इलाकों में करैत, कोबरा और विशालकाय अजगर जैसे सांप मिलने से लोगों में दहशत फैल गया है. ग्रामीणों में भय इस कदर था कि कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई. सौभाग्य से समय रहते वन विभाग और स्नेक कैचर की टीम ने मोर्चा संभाल लिया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई और लोगों ने राहत की सांस ली.

दरअसल, इन दिनों जहरीले और दुर्लभ सांपों के सफल रेस्क्यू में स्नेक कैचर क्यामुद्दीन अंसारी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में निविदा पर कार्यरत हैं. उनकी तत्परता और अनुभव के कारण लगातार मिल रही सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी. इस बात की पुष्टि VTR के रामनगर रेंजर विजय प्रसाद ने भी की है. उन्होंने बताया कि सांपों के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद न सिर्फ ग्रामीणों, बल्कि वन विभाग की टीम ने भी बड़ी राहत महसूस की है. रामनगर रेंज की पूरी टीम और स्थानीय लोग स्नेक कैचर के कार्य की सराहना कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Z Bihar का बड़ा असर: रामनगर में खत्म हुआ बंदरों का आतंक, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र के मुजरा गांव में एक घर की सफाई के दौरान अचानक दो सांप दिखाई दिए. इनमें एक बेहद जहरीला करैत और दूसरा करीब पांच फीट लंबा कोबरा था. सांप दिखते ही परिवार में हड़कंप मच गया और तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. घंटों की मशक्कत के बाद दोनों सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली.

इसी बीच वन विभाग को एक और सूचना मिली कि रामनगर के बंजरीया गांव के समीप एक फार्म के पास लगभग 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर देखा गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वन विभाग की ओर से विशेष टीम गठित की गई. स्नेक कैचर क्यामुद्दीन अंसारी ने एक के बाद एक तीनों खतरनाक सांपों का सफल रेस्क्यू किया और उन्हें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया. गौरतलब है कि बिहार के इकलौते VTR जंगल में सांपों की करीब 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कभी-कभी भटककर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाती हैं. ऐसे में वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का जंगली जीव या सांप दिखने पर घबराने के बजाय तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

Bagaha News

