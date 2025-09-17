Bagaha Vidhan Sabha Seat: बगहा विधानसभा में विकास की कमी, 2025 चुनाव में फिर उठेगा राजस्व जिला बनाने का मुद्दा
Bagaha Vidhan Sabha Seat: बगहा विधानसभा में विकास की कमी, 2025 चुनाव में फिर उठेगा राजस्व जिला बनाने का मुद्दा

Bihar Chunav 2025: बगहा विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण जिले की सबसे अहम सीट मानी जाती है. गंडक नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में बाढ़ और कटाव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. भाजपा के राम सिंह यहां से 2020 में भारी वोटों से जीते थे और 2025 में फिर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:52 PM IST

बगहा विधानसभा
बगहा विधानसभा

Bagaha Vidhan Sabha Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों में बगहा विधानसभा खास स्थान रखती है. यह पश्चिम चंपारण जिले की सदर विधानसभा है और जिला मुख्यालय से जुड़ी होने के कारण राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. गंडक नदी के तट पर बसे इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ और कटाव की समस्या लोगों की बड़ी चिंता बनी रहती है.

इस सीट का सबसे पुराना मुद्दा है, 1996 में राबड़ी देवी सरकार में बने पुलिस जिला को राजस्व जिला का दर्जा दिलाना. इसके साथ ही गंडक नदी के किनारे पक्का गाइड बांध बनाने, शहर में जाम की समस्या खत्म करने और अनुमंडल अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा देने की मांग लगातार उठती रही है.

बगहा विधानसभा क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या है. शहर में बस स्टैंड की अनुपस्थिति के कारण हमेशा जाम की स्थिति रहती है. वहीं, ग्रामीण इलाकों में बाढ़ और कटाव से हर साल भारी नुकसान होता है.

2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राम सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार जयेश मंगल सिंह को करीब 30 हजार वोटों से हराया था. राम सिंह इस चुनाव में पश्चिम चंपारण जिले के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने.

2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में भाजपा का पलड़ा भारी रहा. 2020 में राम सिंह को 90 हजार से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 60 हजार वोट ही मिल पाए. वहीं निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार बहुत पीछे रह गए.

2025 चुनाव में भाजपा से सिटिंग विधायक राम सिंह फिर दावेदारी कर रहे हैं. साथ ही पार्टी में पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीवास्तव और युवा नेता तुषार सिंह भी मजबूत दावेदार हैं. जेडीयू से प्रभात रंजन सिंह और राकेश कुमार सिंह तैयारी में हैं. महागठबंधन से कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह और राजद से दीपक यादव की चर्चा है. वहीं जनसुराज से प्रो. नंदेश पांडेय और स्मिता चौरसिया चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.

बगहा विधानसभा का जातीय समीकरण काफी जटिल है. यहां मुस्लिम मतदाता लगभग 49 हजार हैं, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं. अनुसूचित जाति के करीब 44 हजार और यादव समुदाय के 37 हजार वोटर भी प्रभावी हैं. इसके अलावा वैश्य, मारवाड़ी और तेली समुदाय के शहरी वोटर जीत-हार का फैसला कर सकते हैं.

बगहा अनुमंडल कार्यालय, रेलवे स्टेशन और कोर्ट के कारण प्रशासनिक केंद्र है. यहां की जनता की प्रमुख मांग है—बाढ़ और कटाव से स्थायी समाधान, जाम की समस्या खत्म करने के लिए फ्लाईओवर और नए बस स्टैंड का निर्माण, तथा अस्पताल को अपग्रेड कर सदर अस्पताल का दर्जा दिलाना.

;