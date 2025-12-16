ज्ञान और प्रेरणा की अमर कहानी, सौ वर्ष की उम्र में भी शिक्षा का दीपक जलाए हरिहर चौधरी

Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल के गोईती गांव निवासी सौ वर्षीय हरिहर चौधरी उम्र की सीमाओं को तोड़ते हुए आज भी शिक्षा और ज्ञान की मिसाल बने हुए हैं. बिना चश्मा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का नियमित अध्ययन करने वाले हरिहर चौधरी अपनी छोटी लाइब्रेरी और जीवन अनुभव से बच्चों व युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
Bagaha News: नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल में एक ऐसे बुजुर्ग हैं, जो सौ वर्ष की उम्र में भी शिक्षा और ज्ञान के जीवंत उदाहरण बने हुए हैं. बगहा–2 प्रखंड के बरवल नरवल पंचायत स्थित गोईती गांव के निवासी हरिहर चौधरी आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणास्रोत बन चुके हैं. उम्र के तकाजे में भले ही उनका शरीर अब अचल हो गया हो, लेकिन सीखने और सिखाने की उनकी ललक आज भी उतनी ही मजबूत है.
बिना चश्मा रोज पढ़ते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू
खास बात यह है कि सौ साल की उम्र में भी हरिहर चौधरी बिना चश्मा लगाए प्रतिदिन हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का अध्ययन करते हैं. उन्होंने उस सोच को भी तोड़ा है, जो उर्दू को किसी एक समुदाय से जोड़कर देखती है. उनके अनुसार भाषा और शब्द किसी एक के नहीं होते. पंचायत की मुखिया सकीना खातून भी उनके जज्बे की कायल हैं, वहीं परिजन और स्थानीय ग्रामीण उन्हें मिसाल मानते हैं.
घर के दरवाजे पर सजी छोटी लाइब्रेरी
बताया जाता है कि करीब सौ वर्ष की उम्र में भी हरिहर चौधरी दसवीं पास हैं. उनके घर के दरवाजे पर रखे एक बक्शे में सजी छोटी-सी लाइब्रेरी हर किसी को चौंका देती है. इस लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की किताबें और कई भाषाओं की डिक्शनरी मौजूद हैं, जिनका वे नियमित अध्ययन और पुनरावृत्ति करते हैं. औपचारिक शिक्षा भले ही मैट्रिक तक सीमित रही हो, लेकिन आत्मअध्ययन और निरंतर अभ्यास ने उन्हें एक मिसाल बना दिया है.
युवाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास
हरिहर चौधरी इलाके के बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं. जो बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं या नशे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें वे अपने अनुभवों के आधार पर सरल तरीकों से समझाते हैं कि शिक्षा किसी उम्र या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती. हरिहर चौधरी का मानना है कि सीखने की इच्छा ही सबसे बड़ी पूंजी है. आज वे न केवल गोईती गांव, बल्कि पूरे बगहा और जिले में इस बात का प्रतीक बन चुके हैं कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, तो उम्र और परिस्थितियां भी ज्ञान की राह में बाधा नहीं बन सकतीं.
रिपोर्ट: इमरान अजीज