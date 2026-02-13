बगहा: डकैतों का सरदार जयनारायण यादव को 3 साल की सजा, तत्कालीन SP विकास वैभव के सामने किया था सरेंडर

Bagaha News: बगहा कोर्ट ने शुक्रवार को डकैतों का सरदार जयनारायण यादव को आर्म्स एक्ट मामले में 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई. जयनारायण ने 2008 में तत्कालीन SP विकास वैभव के सामने सरेंडर किया था.
Bagaha News: बिहार के बगहा में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय (SDJM Court) ने आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में डकैतों का सरदार जयनारायण यादव को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. एसडीजेएम आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने जयनारायण यादव को 3 साल के सश्रम कारावास और कुल 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है.
2008 का सरेंडर: डकैतों का सरगना जयनारायण यादव ने साल 2008 में तत्कालीन एसपी विकास वैभव के सामने आत्मसमर्पण किया था. तभी से आर्म्स एक्ट का यह मामला न्यायालय में लंबित था.
अदालत का फैसला: अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीश कुमार ने बताया कि अदालत ने आर्म्स एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. 3 साल की जेल के साथ-साथ 5 हजार और 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सजा में 'मुजरा' (Adjusted): चूंकि जयनारायण यादव विचारण (Trial) के दौरान ही सजा की निर्धारित 3 साल की अवधि जेल में पूरी कर चुका है, इसलिए अदालत ने जेल की अवधि को 'मुजरा' कर दिया है.
अब क्या होगा?: आरोपी को अब केवल अदालत द्वारा निर्धारित अर्थदंड (Fine) की राशि जमा करनी होगी. जुर्माना न भरने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इनपुट: इमरान अजीज