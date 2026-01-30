Bagaha News: VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा भालू, शौच करने गए किसान को किया लहूलुहान; इलाके में दहशत

Bagaha News: बगहा के रामनगर में एक बार फिर जंगल से भटककर बाहर निकले भालू का आतंक देखने को मिला है. आतंकी भालू ने एक किसान पर हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया. घटना गोर्वधना थाना क्षेत्र के सिंघही नदी के पास की है. भालू के हमले में करीब 60 वर्षीय बसंत महतो के पुत्र सुखल महतो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद ग्रामीण और वन विभाग की टीम एम्बुलेंस के जरिए घायल व्यक्ति को रामनगर CHC पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है.

भालू ने अचानक किसान पर किया हमला

दरअसल, VTR अंतगर्त गोबर्धना गांव के किसान सुखल महतो अपने घर से पश्चिम सरेह में सिंघाहीं नदी तरफ शौच करने के लिए गए थे. तभी झाड़ियां में पहले से छिपे झुण्ड में से निकलकर एक भालू ने अचानक किसान पर हमला बोल दिया, जिससे सुखल महतो बुरी तरह जख्मी हो गए. बताया जा रहा है कि किसान पर हमला करने के बाद ग्रामीणों द्वारा हल्ला करने पर भालू उसे छोड़कर गन्ने के खेत की ओर भाग गया. घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है लोग खेती किसानी के लिए गाँव से बाहर निकलने में डरे सहमे हुए हैं.

सदर अस्पताल बेतिया रेफर

सूचना के बाद मौके पर पहुंची VTR के वन विभाग की टीम ने गंभीर हालत में जख्मी किसान को ग्रामीण एंबुलेंस से रामनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां CHC प्रभारी डॉक्टर डी एस आर्य ने उनका प्राथमिक उपचार किया और नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बेतिया रेफर कर दिया. इस संबंध में गोवर्धना वन क्षेत्र पदाधिकारी सुनील पाठक ने बताया है कि घायल के साथ एक वन रक्षी को भी भेजा गया है.

उचित मुआवजा दिया जाएगा

उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद पीड़ित को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा. घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. लोगों ने वन विभाग से जंगल से सटे गांवों में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग किया है. ताकि वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में प्रवेश कम हो सके.

रिपोर्ट: इमरान अजीज