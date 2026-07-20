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वाल्मीकिनगर-बगहा ट्रैक पर ट्रेन से टकराकर भालू की मौत, 2 घंटे तक बाधित रहा रेल परिचालन, वन विभाग जांच में जुटा

Valmiki Tiger Reserve: पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर-बगहा रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई. हादसे के बाद करीब दो घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा, जिससे वंदे भारत, अंत्योदय और सप्तक्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुईं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:27 PM IST
वाल्मीकिनगर-बगहा ट्रैक पर ट्रेन से टकराकर भालू की मौत, 2 घंटे तक बाधित रहा रेल परिचालन, वन विभाग जांच में जुटा
Image Credit: वाल्मीकिनगर-बगहा ट्रैक पर ट्रेन से टकराकर भालू की मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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