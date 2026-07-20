/वाल्मीकिनगर-बगहा ट्रैक पर ट्रेन से टकराकर भालू की मौत, 2 घंटे तक बाधित रहा रेल परिचालन, वन विभाग जांच में जुटा

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Valmiki Tiger Reserve: बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर-बगहा रेलखंड पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई. इस घटना के बाद करीब दो घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा, जिससे कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. सूचना मिलते ही वन विभाग और VTR की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई.
यह हादसा नरकटियागंज- गोरखपुर रेलखंड के वाल्मीकिनगर और बगहा स्टेशन के बीच अर्गना टोला के समीप हुआ. रेलवे ट्रैक पर भालू के कटने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची. जांच और कार्रवाई पूरी करने के बाद VTR की टीम ने भालू के शव को ट्रैक से हटाया, जिसके बाद रेल मार्ग पर परिचालन धीरे-धीरे समान्य हो सका.
घटना के कारण लगभग दो घंटे तक रेल सेवाएं प्रभावित रहीं. इस दौरान वंदे भारत एक्प्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस सप्तक्रांति एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा. अचानक ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. रेलवे अधिकारियों ने परिचालन बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिसके बाद ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू कराया गया.
वन विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर किस ट्रेन की चपेट में आने से भालू की मौत हुई. VTR की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी घटना का विश्लेषण किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.