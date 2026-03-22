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Bagaha News: VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा भालू, महिला पर किया जानलेवा हमला; बेतिया जीएमसीएच रेफर

Bagaha News: पश्चिम चम्पारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल से बाहर निकले एक भालू ने महिला पर एकाएक हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:28 PM IST

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Bagaha News: VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा भालू
Bagaha News: VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में घुसा भालू

Bagaha News: पश्चिम चम्पारण के बगहा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से सटे रिहायशी इलाके में रविवार (22 मार्च) को एक भालू ने जमकर उत्पात मचाया. गोबर्धना थाना क्षेत्र के बगही सखुआनी गांव की रहने वाली बबीता देवी अपने खेत में काम कर रही थीं, तभी अचानक जंगल से निकले भालू ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बन गया है.

बेतिया GMCH किया गया रेफर
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल महिला को रामनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. अस्पताल में तैनात डॉक्टर एम. ए. काजिम ने बताया कि महिला के बाएं पैर में भालू के दांतों और नाखूनों से काफी गहरा जख्म हुआ है. प्राथमिक उपचार के बाद, महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें जीएमसीएच (GMCH) बेतिया रेफर कर दिया गया है. परिजनों के अनुसार, हमला उस वक्त हुआ जब महिला गांव के उत्तर दिशा में स्थित अपने गन्ने के खेत में व्यस्त थी.

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वन विभाग की टीम सक्रिय
वहीं, इस घटना के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन और वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है. विभाग की ओर से घायल महिला को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वर्तमान में वन विभाग की टीम भालू की गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है और उसे आबादी वाले क्षेत्र से सुरक्षित वापस जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास जारी हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

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