26 जनवरी को लेकर कहीं कोई साजिश तो नहीं? भारत–नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर 4 घुसपैठिए गिरफ्तार, 1 तो इंडियन ही निकला

India Nepal Raxaul Border: भारत–नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी ने तीन बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय मददगार को गिरफ्तार किया है. खुफिया एजेंसी मामले की जांच कर रही है.
India Nepal Raxaul Border: भारत–नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर से भारत में घुसपैठिए करते 4 संदिग्ध लोगों को SSB ने गिरफ्तार किया है, इसमें तीन बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय मददगार शामिल हैं. यह गिरफ्तारी सीमा पार होने वाले अवैध गतिविधियों एवं संदेह के आधार पर हुई है. तीनों संदिग्धों के मददगार भारतीय नागरिक चनपटिया निवासी सरफराज अंसारी ने पुलिस को बताया कि यह सभी मेरे घर पश्चिम चंपारण जाने वाले हैं, पर सरफराज के इस झूठ की पोल उस वक्त खुल गई जब पकड़े गए तीनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के मोबाइल की जांच हुई.
मामले की जांच में जुटी खुफिया एजेंसी
खुफिया एजेंसी मोबाइल की जांच की तो पता चला कि ये सभी पहले गोरखपुर फिर वहां से चेन्नई जाने वाले थे. खुफिया एजेंसी इस मामले की जांच में जुटी हुई और पता लगा रही है कि ये लोग गोरखपुर क्यों जाने वाले थे? कहीं 26 जनवरी को लेकर कोई साजिश तो नही रची जा रही है? कहीं दिल्ली जाने की प्लानिंग तो नही? आरोपी किस उद्देश्य से सीमा पार कर रहे थे. तीन बांग्लादेशियों के साथ एक भारतीय नागरिक भी शामिल है जो तीनों बंगलादेशी नागरिकों को नेपाल से भारत में घुसपैठ करा रहा था.
गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान
गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एमडी ओल्यूर रहमान (पिता बिलाल हुसैन), एमडी सोफाज (पिता अब्दुल मुनाफ) और एमडी फिरोज (पिता मो. मुजामिल) के रूप में हुई है. वहीं चौथे गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मो. सरफराज अंसारी (पिता एजाज अंसारी), निवासी चनपटिया, पश्चिम चंपारण के रूप में की गई है. बता दें कि SSB (Sashastra Seema Bal) को सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी. सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई संबंधित एजेंसियों के समन्वय से की जा रही है.
रिपोर्ट: पंकज कुमार