'दलित होना अभिशाप जैसा...', राबड़ी देवी के बंगला खाली न करने पर भावुक हुए मंत्री नंदकिशोर राम, लगाया बड़ा आरोप

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम का दर्द छलका है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें दलित विरोधी करार दिया है. मंत्री ने भावुक होते हुए यहां तक कह दिया कि आज के दौर में भी दलित होना एक अभिशाप जैसा है. दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मौजूदा सरकारी आवास को खाली कराकर उसे नए मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है. मंत्री नंदकिशोर राम के पास पहले से कोई सरकारी आवास नहीं है.

वहीं, राबड़ी देवी की ओर से यह बयान आया कि वह इस आवास को खाली नहीं करेंगी. इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नंदकिशोर राम पूरी तरह भावुक हो गए. वाल्मीकिनगर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद जब मंत्री रामनगर लौटे, तो उन्होंने मीडिया के सामने अपना यह दर्द साझा किया. मंत्री नंदकिशोर राम ने राबड़ी देवी और आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके (राबड़ी देवी) द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, इसके पीछे एकमात्र कारण मेरा दलित होना है. अगर मैं किसी अन्य समाज से आता या कोई दूसरा कारण होता, तो अब तक सरकार के निर्देशों का पालन कर लिया गया होता.

उन्होंने आगे कहा कि वह रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. वे लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं. इस पूरे मामले को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए मंत्री ने बेहद पीड़ादायक शब्दों में कहा कि यह स्थिति उनके लिए यह सोचने पर मजबूर करती है कि उनका दलित होना शायद एक अभिशाप है. नंदकिशोर राम ने आरजेडी पर सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ आरजेडी सामाजिक न्याय की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार के आधिकारिक आदेश के बावजूद एक दलित मंत्री को उसका हक देने से पीछे हट रही है. मंत्री ने मीडिया के माध्यम से बिहार और देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस मामले को निष्पक्ष रूप से देखा जाए और सरकारी निर्देशों का सम्मान किया जाए.