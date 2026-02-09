Bettiah News: मदरसा जाने के डर से भागे थे दो भाई, बेतिया एसपी की टीम नेरक्सौल स्टेशन से किया बरामद

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज के रूपवलिया गांव से रविवार को दो सगे भाई गायब हो गए थे. बेतिया पुलिस की मुस्तैदी और फौरन एक्शन से दोनों बच्चों को रक्सौल स्टेशन से बरामद कर लिया गया. 12 वर्षीय तारीफ हुसैन, 8 वर्षीय नेयाब आलम मदरसा पढ़ने गए और गायब हो गए थे. 24 घंटे बीत जाने पर बच्चों के पिता ने अपने दोनों बच्चों के गायब होने की सूचना शिकारपुर थाना को दी. दो बच्चों के एक साथ गायब की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई. जांच टीम बच्चों के गांव गई तो पुलिस को पता चला की बच्चे स्कूल गए ही नहीं थे फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया. इसके बाद बच्चों लोकेशन गोखुला रेलवे स्टेशन पर मिला.

पुलिस को सूचना मिली की उस समय ट्रेन रक्सौल के लिए जाने वाली थी फिर बेतिया पुलिस ने रेल जीआरपी और मोतिहारी पुलिस का मदद लिया. बेतिया पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए बच्चों के एक परिजन के साथ रक्सौल स्टेशन पर पहुंची. जहां दोनों बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया.

दोनों बच्चों ने पुलिस को जो कहानी बताया, उससे पुलिस हैरान हो गई. दोनों भाईयों ने बताया कि वह रविवार को मदरसा में पढ़ने नहीं जाना चाहते थे. दोनों बच्चे अपने बैग को एक जगह छुपा दिए और गोखूला स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में चढ़ गए, इसके बाद रक्सौल पहुंच गए फिर ओवर ब्रिज के पास रात गुजारी. सुबह में खाने के लिए लोगों से पैसा मांगने लगे. तबतक बेतिया पुलिस सभी रेलवे स्टेशन को दोनों बच्चों की तस्वीर भेज चुकी थी.

रक्सौल स्टेशन पर दोनों बच्चों को पुलिस अपने कब्जे में लिया था. बेतिया पुलिस परिजन के साथ पहुंच दोनों बच्चों को सकुशल नरकटियागंज लाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

बेतिया पुलिस के नरकटियागंज के एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने आम लोगों से अपील की है. वह सभी अभिवावक अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखे और गायब होने की सूरत में बिना देरी किए पुलिस को सूचना दें, ताकि सही दिशा में पुलिस जांच करेगी और सफलता मिलेगी.

बता दें कि इस घटना में परिजनों 24 घंटे के बाद आज 11:30 मिनट पर पुलिस को शिकायत किया. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन और उनकी टीम ने बिना देरी किए दोपहर तक दोनों भाईयों को बरामद कर लिया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

