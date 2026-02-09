Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3103889
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bettiah News: मदरसा जाने के डर से भागे थे दो भाई, बेतिया एसपी की टीम नेरक्सौल स्टेशन से किया बरामद

Bettiah Latest News: बेतिया पुलिस की मुस्तैदी और फौरन एक्शन से दोनों बच्चों को रक्सौल स्टेशन से बरामद कर लिया गया. 24 घंटे बीत जाने पर बच्चों के पिता ने अपने दोनों बच्चों के गायब होने की सूचना शिकारपुर थाना को दी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:16 PM IST

Trending Photos

दो सगे भाई हुए थे गायब, रक्सौल स्टेशन से पुलिस ने किया बरामद
दो सगे भाई हुए थे गायब, रक्सौल स्टेशन से पुलिस ने किया बरामद

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज के रूपवलिया गांव से रविवार को दो सगे भाई गायब हो गए थे. बेतिया पुलिस की मुस्तैदी और फौरन एक्शन से दोनों बच्चों को रक्सौल स्टेशन से बरामद कर लिया गया. 12 वर्षीय तारीफ हुसैन, 8 वर्षीय नेयाब आलम मदरसा पढ़ने गए और गायब हो गए थे. 24 घंटे बीत जाने पर बच्चों के पिता ने अपने दोनों बच्चों के गायब होने की सूचना शिकारपुर थाना को दी. दो बच्चों के एक साथ गायब की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. 

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई. जांच टीम बच्चों के गांव गई तो पुलिस को पता चला की बच्चे स्कूल गए ही नहीं थे फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया. इसके बाद बच्चों लोकेशन गोखुला रेलवे स्टेशन पर मिला. 

पुलिस को सूचना मिली की उस समय ट्रेन रक्सौल के लिए जाने वाली थी फिर बेतिया पुलिस ने रेल जीआरपी और मोतिहारी पुलिस का मदद लिया. बेतिया पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए बच्चों के एक परिजन के साथ रक्सौल स्टेशन पर पहुंची. जहां दोनों बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों बच्चों ने पुलिस को जो कहानी बताया, उससे पुलिस हैरान हो गई. दोनों भाईयों ने बताया कि वह रविवार को मदरसा में पढ़ने नहीं जाना चाहते थे. दोनों बच्चे अपने बैग को एक जगह छुपा दिए और गोखूला स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में चढ़ गए, इसके बाद रक्सौल पहुंच गए फिर ओवर ब्रिज के पास रात गुजारी. सुबह में खाने के लिए लोगों से पैसा मांगने लगे. तबतक बेतिया पुलिस सभी रेलवे स्टेशन को दोनों बच्चों की तस्वीर भेज चुकी थी. 

रक्सौल स्टेशन पर दोनों बच्चों को पुलिस अपने कब्जे में लिया था. बेतिया पुलिस परिजन के साथ पहुंच दोनों बच्चों को सकुशल नरकटियागंज लाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. 

बेतिया पुलिस के नरकटियागंज के एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने आम लोगों से अपील की है. वह सभी अभिवावक अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखे और गायब होने की सूरत में बिना देरी किए पुलिस को सूचना दें, ताकि सही दिशा में पुलिस जांच करेगी और सफलता मिलेगी. 

बता दें कि इस घटना में परिजनों 24 घंटे के बाद आज 11:30 मिनट पर पुलिस को शिकायत किया. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन और उनकी टीम ने बिना देरी किए दोपहर तक दोनों भाईयों को बरामद कर लिया है. 

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: प्यार, मर्डर और 6 घंटे में गिरफ्तारी: बेतिया पुलिस ने सुलझाया इरफान हत्याकांड

TAGS

betiah policeBihar News

Trending news

Bettiah news
प्यार, मर्डर और 6 घंटे में गिरफ्तारी: बेतिया पुलिस ने सुलझाया इरफान हत्याकांड
aurangabad news
5वीं लड़की खोलेगी राज:4 सहेलियों की मौत के बाद इकलौती चश्मदीद का परिवार गांव से बाहर
Bhojpuri news
तेलुगु फिल्म 'डकैत' में नजर आयेंगे पवन सिंह! मृणाल ठाकुर निभाएंगी लीड रील
SIM box operation
आबादी 2 हजार, कॉल हुए 20 हजार:भालूनी गांव का संदिग्ध कॉलिंग पैटर्न और 500 KM दूर...
Jehanabad news
शादी की थकान...गहनों का बोझ, वर्षा के इरादों के सामने साबित हुआ छोटा, दी परीक्षा
Bagaha News
खेत गए थे परिजन, पीछे से मायके में बेटी ने लगा ली फांसी, 6 महीने पहले हुई थी शादी
Bhagalpur News
सहेलियों के लापता होने के पीछे अनकही कहानी: SSP के बयान से समलैंगिक संबंधों की चर्चा
CM nitish kumar
Opinion:राबड़ी देवी को 'लड़की' बोलकर फंसे नीतीश कुमार, बात व्यक्तिगत हमलों तक पहुंची
Bharat Gaurav Train
भागलपुर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन: 11 मार्च से करें ज्योतिर्लिंगों-अक्षरधाम के दर्शन
Bihar News
शिक्षा विभाग से खाली हाथ लौटे अभ्यर्थी,TRE 4 और शारीरिक शिक्षक बहाली पर नहीं बनी बात