बेतिया का शिकारपुर सबसे बदनाम थाना! महीने भर में 4 पदाधिकारी नपे, अब थानाध्यक्ष पर गिरी कोर्ट की गाज

West Champaran: शिकारपुर थाना में बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के लगातार एक्शन से हड़कंप मचा था. दूसरी तरफ बेतिया न्यायालय से शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पर गाज गिरा है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:35 PM IST

बेतिया का शिकारपुर सबसे बदनाम थाना!
Betiah News: बेतिया पुलिस का सबसे बदनाम थाना के नाम से शिकारपुर थाना मशहूर हो रहा है. यह हम नहीं कह रहे हैं. ये आंकड़े बता रहे है कि बीते एक महीने से शिकारपुर थाना के चार पदाधिकारियों को बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन निलंबित और लाइन हाजिर कर चुके हैं. एक के बाद एक थाना एसआई और दरोगा पर एसपी की कार्रवाई हो रही थी, तबतक बेतिया न्यायालय ने भी थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पर एक मामले में गाज गिरा दिया है. शिकारपुर थाना के एक के बाद एक अधिकारियों पर कार्रवाई बता रहा है कि थाना में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है. थाना बदनाम हो रहा था, जिसे दुरुस्त करने के लिए एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने खुद कमान संभाल ली है.

1. एसआई जितेंद्र कुमार हत्या के एक मामले में जांच में लापरवाही के दोषी पाए गए है, जिन्हें एसपी ने निलंबित कर दिया है.
2. सात जनवरी को अपर थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार को भी एसपी ने निलंबित किया था. एसआई मिथलेश कुमार ने लूट के मामला को चोरी के मामले में दर्ज किया था.
3. एसआई कन्हैया कुमार को भी एसपी ने अंडा व्यवसाई हत्याकांड मामले में निलंबित किया है.

एक तरफ शिकारपुर थाना में बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के लगातार एक्शन से हड़कंप मचा था. दूसरी तरफ बेतिया न्यायालय से शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पर गाज गिरा है. कांड संख्या 360/24 में साक्षियों पर निर्गत सम्मन के अनुपालन नहीं करने के मामले में न्यायालय ने थानाध्यक्ष को फटकार लगाई है. आदेश का अवहेलना मानते हुए सख्त हिदायत दिया है.

दरअसल, इस थाना में अधिकारियों में कार्यों के प्रति लापरवाही हो रही है. कांडो का अनुसंधान आईओ सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, लगातार शिकारपुर थाना पर हो एक्शन से थाना चर्चा का विषय बन गया है, जिला का सबसे बदनाम थाना में शुमार हो गया है!

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

