बेतिया में 'आदमखोर' का खौफ: पंडई नदी में भैंस नहला रहे युवक पर बाघ का जानलेवा हमला; पेट और पीठ को बुरी तरह नोचा

बेतिया (गौनाहा): पश्चिमी चम्पारण के मंगुराहा वन क्षेत्र से सटे शेरवा मंडीहा गांव में बाघ के आतंक ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है. सोमवार को बाघ ने पंडई नदी किनारे एक युवक और उसके तीन मवेशियों पर हमला कर दिया. इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच (GMCH) रेफर किया गया है.

1. नदी किनारे हुआ अचानक हमला

घायल युवक उपेंद्र कुमार अपनी भैंसों को पंडई नदी में नहला रहा था. इसी दौरान जंगल से निकले एक बाघ ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया. बाघ ने उपेंद्र के पेट और पीठ पर गहरे जख्म कर दिए. गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिससे डरकर बाघ युवक को छोड़कर वापस जंगल की ओर भाग गया. बाघ ने उपेंद्र की तीन भैंसों को भी लहूलुहान कर दिया है.

2. जीएमसीएच में चल रहा इलाज

स्थानीय लोगों की मदद से घायल उपेंद्र को तुरंत गौनाहा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन घाव काफी गहरे हैं.

3. वन विभाग की टीम पगमार्क खंगालने में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने नदी किनारे बाघ के पगमार्क (पदचिह्न) बरामद किए हैं और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है. वन विभाग ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी है:

अकेले जंगल के किनारे न जाएं.

शाम के समय मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखें.

नदी किनारे जाने से परहेज करें.

4. ग्रामीणों में आक्रोश: जंगल के अंदर ले जाओ बाघ

बाघ के लगातार रिहायशी इलाकों में आने से शेरवा मंडीहा गांव के लोग खौफजदा हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण बाघ अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर जान माल का नुकसान कर रहे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि बाघ को ट्रेंकुलाइज कर जंगल के कोर एरिया में वापस भेजा जाए.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

