बेतिया में चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, बुर्का और घूंघट में मतदाताओं की होगी पहचान जांच

बेतिया जिले में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो गया है. अब 11 नवंबर को जिले की नौ विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने संयुक्त रूप से बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि इस बार बोगस वोटिंग रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. बुर्का और घूंघट में आने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ‘वोलेंटियर वन’ नामक टीम हर बूथ पर तैनात रहेगी. इस टीम में महिला कर्मचारी शामिल होंगी, जो पोलिंग एजेंट के अनुरोध पर मतदाता की पहचान करेंगी. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में फर्जी वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

डीएम ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर मतदान केंद्र पर वोलेंटियर वन और टू की तैनाती की गई है. इनकी जिम्मेदारी होगी कि मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति नकली पहचान का उपयोग न कर सके. चुनाव आयोग बुर्का और घूंघट की आड़ में गलत मतदान को लेकर सख्त है.

बेतिया जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है. प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों सीमाओं को सील कर दिया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर सके. इससे अवैध गतिविधियों और मतदान को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को रोका जा सकेगा.

एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा कि जो भी बाहरी लोग राजनीतिक दलों के प्रचार में आए थे, उन्हें तत्काल जिला छोड़ने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस रात में सघन तलाशी अभियान चलाएगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बिना अनुमति जिले में रहेंगे.

चुनाव के दिन किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले के सभी बूथों पर केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल की तैनाती की गई है. गांव से लेकर शहर तक पुलिस और अर्धसैनिक बल की निगरानी बढ़ा दी गई है. डीएम और एसपी ने कहा कि मतदाताओं को पूरी सुरक्षा के साथ मतदान का माहौल मिलेगा.

डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी शौर्य सुमन ने मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. प्रशासन की ओर से बताया गया कि हर बूथ पर निगरानी कैमरे और क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी तैनात रहेंगी ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

