ठंड से बेतिया के लोग परेशान, दिनभर अलाव जलाने को मजबूर, कड़ाके की सर्दी में क्या होगी बारिश?

Bettiah Weather: बेतिया और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को सुबह और शाम ठिठुरन का एहसास होने लगा है. हालात ऐसे हैं कि कई जगह लोग घरों के बाहर अलाव जलाकर गर्मी पाने को मजबूर हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिसंबर के शुरुआती सप्ताह से सर्दी और ज्यादा तेज हो सकती है, इसलिए अभी से सतर्क रहने की जरूरत है.

तापमान में गिरावट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को बेतिया का अधिकतम तापमान 25°C और न्यूनतम 15.6°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है. वहीं, वर्तमान तापमान 15.95°C है, जो सुबह-शाम की बढ़ती ठंड का संकेत है. दिन में धूप निकलने पर हल्की राहत मिलने के बावजूद ठंडी हवा चलने से तापमान में खास बढ़ोतरी की उम्मीद कम है. अगले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट का अनुमान है.

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में नमी का स्तर 55% रहने और वायुदाब 1019 hPa के आसपास रहने की संभावना है. यह स्थिति ठंडी हवाओं को और प्रभावी बनाती है.कल बेतिया में सूर्योदय 06:20 AM पर और सूर्यास्त 04:58 PM पर होगा. दिन छोटा होने से ठंड का असर लंबे समय तक महसूस होगा.

विशेषज्ञों की सलाह

विशेषज्ञों ने कहा है कि बढ़ती ठंड के कारण बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ऐसे में घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी, मफलर और मोजे पहनना जरूरी है. मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से बेतिया और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.