Bettiah Weather: बेतिया में बढ़ी ठिठुरन, गिरता पारा और बारिश की अलर्ट ने बढ़ाई चिंता

Bettiah Weather: बेतिया और आसपास के क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है. सुबह-शाम ठंड बढ़ने के साथ लोग आग तापकर राहत ले रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि दिसंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है. अगले 24 घंटों में तापमान और घटने की संभावना जताई गई है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 27, 2025, 09:05 AM IST

बेतिया में बढ़ी ठिठुरन, गिरता पारा और बारिश की अलर्ट ने बढ़ाई चिंता
बेतिया में बढ़ी ठिठुरन, गिरता पारा और बारिश की अलर्ट ने बढ़ाई चिंता

Bettiah Weather: बेतिया और आसपास के क्षेत्रों में तापमान लगातार गिर रहा है. सुबह और शाम के समय ठंड में तेज बढ़ोतरी महसूस की जा रही है. हालात ऐसे हैं कि लोग घरों के बाहर आग तापकर राहत ले रहे हैं. इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, इसलिए लोगों को अभी से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां अपनाने की जरूरत है.

मौसम विभाग के अनुसार, बेतिया में आज अधिकतम तापमान 26.37°C और न्यूनतम तापमान 17.25°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है. कल की तुलना में  तापमान में थोड़ी थी तेजी आई है जिससे लोगों को राहत मिल सकता है. वर्तमान तापमान 17.25°C है, जो सुबह-शाम की ठिठुरन को दर्शाता है. दिन में सूर्य निकलने पर थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन ठंडी हवा चलने की वजह से तापमान में खास बढ़ोतरी की उम्मीद कम है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है.कल बेतिया का न्यूनतम तापमान 14.85°C तक पहुंच सकता है, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाएगा.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में नमी का स्तर 56 प्रतिशत और वायुदाब 1019 hPa रहने की संभावना है, जो सर्द हवाओं के असर को और तेज कर सकते हैं. वहीं, कल सूर्योदय 06:21 AM पर और सूर्यास्त 04:58 PM पर होगा, यानी दिन पहले की तुलना में और छोटा रहेगा, जिससे ठंड का प्रभाव लंबे समय तक महसूस होगा.

विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. ठंड के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी, मफलर और मोजे पहनना बेहद जरूरी है. साथ ही, सुबह-शाम आग तापने या हीटर का उपयोग करते समय भी सावधानी रखें. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह से सर्दी का असर और तेज हो सकता है, इसलिए अभी से तैयार रहना जरूरी है.

