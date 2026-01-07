हत्या, दुष्कर्म और चेन स्नैचिंग की घटनाओं में भारी गिरावट, दंगा मुक्त रहा साल 2025 में बेतिया

Bettiah Crime Report 2025: बेतिया पुलिस ने 2025 अपराधिक डाटा जारी किया है. साल 2024 और 2025 में अपराधिक डाटा में अंतर हुआ है. साल 2024 से 2025 में हत्या चोरी चेन स्नैचिंग के घटनाओं पर पर पुलिस अंकुश लगाने में कामयाब हुई है. वहीं, साइबर अपराध में इजाफा हुआ है.
Bettiah Crime Report: बेतिया पुलिस ने जिले की क्राइम रिपोर्ट जारी की है. पुलिस अनुसार, साल साल 2025 में बेतिया में कुल 10,679 आपराधिक मामले दर्ज किए गए. जबकि, साल 2024 में यह संख्या 8,484 थी. इसका मतलब हुआ कि एक साल में ही अपराध के कुल मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. हालांकि, पुलिस संगीन अपराधों में गिरावट को राहत के रूप में देख रही है. आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में हत्या के मामले 68 से घटकर 54 हो गए हैं. चेन स्नैचिंग में भी गिरावट दर्ज की गई और यह 20 से घटकर आठ पर पहुंच गई. साल 2024 में जिले में लूट के 17 मामले दर्ज हुए थे. जबकि, बीते साल 18 मामले दर्ज हुए.
इसी तरह सेंधमारी के मामले 91 से घटकर 78, चोरी 189 से घटकर 176 दर्ज हुए. वाहन चोरी के मामले में गिरावट दर्ज की गई. वाहन चोरी 795 से घटकर 651 और दुष्कर्म के मामले 35 से घटकर 21 दर्ज हुए है. पुलिस के लिए राहत की बात रही कि भीषण दंगा के एक भी मामले नहीं हुए. वहीं, साल 2024 में ऐसे चार मामले सामने आए थे. दहेज अधिनियम और महिला अत्याचार के मामले में भी कमी रही. साल 2024 में दहेज अधिनियम के तहत 124 और महिला अत्याचार के 56 मामले दर्ज हुए थे. जबकि, साल 2025 में दहेज अधिनियम के 51 और महिला अत्याचार के 49 मामले सामने आए. रंगदारी के मामले 11 से घटकर छह तक सीमित हो गया.
बेतिया पुलिस जिला में सांप्रदायिक दंगा के सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ. साल 2024 में सांप्रदायिक दंगा के दो मामले दर्ज हुए थे. हालांकि, अपराध के अन्य मामले तेजी से बढ़े हैं. भ्रष्टाचार के दो मामले दर्ज हुए. उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2224 से बढ़कर 2729 हो गई है. यह जिले में शराबबंदी के बावजूद शराब के अवैध धंधे के बढ़ते नेटवर्क की ओर इशारा करती है. एनडीपीएस एक्ट के मामले 68 से बढ़कर 85 और आर्म्स एक्ट के मामले 53 से बढ़कर 61 हो गए हैं.
साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में साइबर अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई गई है. साल 2024 में जहां साइबर क्राइम के 77 मामले दर्ज हुए थे. वहीं, साल 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 88 पहुंच गया. सबसे ज्यादा चिंता विविध अपराधों को लेकर रही, जिनकी संख्या 4329 से बढ़कर 6320 हो गई है. यह बढ़ोतरी पुलिसिंग व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती है. बीते साल के आंकड़े बताते हैं कि बेतिया पुलिस जिले में कुछ संगीन अपराधों में भले ही कमी आई हो, लेकिन अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. जिले में अपराध का स्वरूप भले बदला है, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा है. जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है.
वहीं, बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में बेतिया पुलिस की हनक देखने को मिल रही है. भूमाफियाओं पर बेतिया पुलिस ने काफी हद तक शिकंजा कसने में कामयाब रही है. इतना ही नहीं टेंडर माफियाओं पर भी पहली बार बेतिया पुलिस ने शिकंजा कसा और कई माफियाओं को जेल भेजा. संगठित अपराध जिले में ना के बराबर हैं, लेकिन भूमाफियाओं और टेंडर माफियाओं पर बेतिया पुलिस को और सख्ती से काम करने की जरूरत है. साल 2025 में बेतिया पुलिस ने काफी सराहनीय काम किया है, लेकिन साइबर अपराध पर पुलिस को जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी
