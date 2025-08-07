Bettiah News: भ्रष्टाचार मामले में लेखपाल रमण कुमार निलंबित, बेतिया डीएम की कार्रवाई से हड़कंप

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर है. यहां डीएम धर्मेंद्र कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है. बेतिया डीएम ने राज्य खाद्य निगम बेतिया के लेखपाल रमण कुमार को निलंबित किया गया हैय रमण कुमार के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर डीएम धर्मेंद्र कुमार एक्शन में है और एक के बाद एक कई अधिकारियों और कर्मियों पर निलंबन से लेकर प्राथमिकी दर्ज हो रही है.

खाद्य निगम बेतिया के लेखपाल जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से मार्जिन मनी के भुगतान हेतु अवैध राशि की उगाही की जा रही थी. डीएम के आदेश पर जिला प्रबंधक ने मामले की जांच की तो आरोप सही पाए गए. इसके बाद लेखपाल रमण कुमार पर प्राथमिकी दर्ज हुई. इस घटना से जिला के सभी विभागो में हड़कंप मच गया है. इसी के साथ डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सभी विभागों के कर्मियों को चेतावनी दी है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी.

बता दें कि अभी तक जिला में भ्रष्टाचार मामले में दर्जनों अधिकारी और कर्मियों पर निलंबन और प्राथमिकी की कार्यवाही हो चुकी हैं. निलंबन और प्राथमिकी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. डीएम के सख्त रवैया से जिला के सभी कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है.

रिपोर्ट- धनंजय

