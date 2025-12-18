बेतिया में भीषण ठंड का कहर, डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदली, सुबह 9 से शाम 4:30 के बीच चलेंगी कक्षाएं

Bettiah News: पश्चिम चम्पारण जिले में कड़ाके की ठंड और सुबह-शाम गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनजर, जिला दण्डाधिकारी तरनजोत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. उन्होंने ठंड से बचाव के लिए सुबह 9 से पहले और शाम 4:30 के बाद स्कूल बंद रहने का आदेश जारी किया है.

तरनजोत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार पश्चिम चम्पारण जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में, जिनमें प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 09:00 बजे से पहले और दोपबर 04:30 बजे के के बाद पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा.

जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों के समय को पुनर्निधारित करें.

जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और संबंधित अधिकारियों से आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की समुचित रक्षा की जा सके.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

