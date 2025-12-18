Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3047112
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बेतिया में भीषण ठंड का कहर, डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदली, सुबह 9 से शाम 4:30 के बीच चलेंगी कक्षाएं

Bettiah Latest News: बेतिया जिले में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह-शाम के समय तापमान में भारी गिरावट को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया तरनजोत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 12:00 AM IST

Trending Photos

बेतिया में भीषण ठंड का कहर, डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदली (File Photo)
बेतिया में भीषण ठंड का कहर, डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदली (File Photo)

Bettiah News: पश्चिम चम्पारण जिले में कड़ाके की ठंड और सुबह-शाम गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनजर, जिला दण्डाधिकारी तरनजोत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. उन्होंने ठंड से बचाव के लिए सुबह 9 से पहले और शाम 4:30 के बाद स्कूल बंद रहने का आदेश जारी किया है.

तरनजोत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार पश्चिम चम्पारण जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में, जिनमें प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्र भी शामिल हैं, सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 09:00 बजे से पहले और दोपबर 04:30 बजे के के बाद पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा.

जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों के समय को पुनर्निधारित करें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली, डीएम का फैसला

जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और संबंधित अधिकारियों से आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की समुचित रक्षा की जा सके.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: पटना की हवा बनी जहर, AQI में उतार-चढ़ाव के बीच घना कोहरा से बढ़ रही मुश्किलें

TAGS

Bettiah DMBihar News

Trending news

Bettiah DM
बेतिया में डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदली, सुबह 9 से शाम 4:30 के बीच चलेंगी कक्षाएं
Bihar News
छात्राओं की नई 'साथी', IIT, JEE जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की करेगी ये व्यवस्था
Kaimur Road Accident
NH-30 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने DSP की गाड़ी को उड़ाया, 4 लोग जख्मी
Jharkhand High court
खुले में कटे हुए बकरे और मुर्गे की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, दिया ये आदेश
Rajniti Prasad passes away
पूर्व राज्यसभा सांसद राजनीति प्रसाद का निधन, तेजस्वी यादव हुए भावुक
CM nitish kumar
CM नीतीश का अभेद्य सुरक्षा कवच, जानें कैसे काम करती है उनकी मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ इल्तिजा मुफ्ती की पुलिस कंप्लेंट; जानें क्या है पूरा मामला
Home Minister Samrat Chaudhary
पुलिसकर्मियों के परिवारों से जुड़ा बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर बस एक क्लिक में
Bihar News
अगर नहीं कराई E-KYC तो क्या रुक जाएगा राशन? जानिए सरकार का पूरा प्लान
CM Hemant Soren
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता टीम से मिले CM सोरेन, बोले- पूरे राज्य को आप पर गर्व