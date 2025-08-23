Bettiah News: राजस्व कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, डीएम ने किया सस्पेंड
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bettiah News: राजस्व कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, डीएम ने किया सस्पेंड

Bettiah News: बेतिया से बड़ी खबर है, जहां राजस्व कर्मचारी मोब्बसिर हसन को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया है. रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बड़ी कार्यवाही की है. राजस्व कर्मचारी को डीएम ने तत्काल निलंबित कर दिया है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:19 PM IST

घूसखोर राजस्व कर्मचारी सस्पेंड
घूसखोर राजस्व कर्मचारी सस्पेंड

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का एक और मामला उजागर हुआ है. बैरिया अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी मोब्बसिर हसन को जमीन से संबंधित कार्यों में रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद किया गया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वह चार हजार रुपये की रिश्वत लेते साफ नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद गिरफ्तार, घर से मिले थे जले नोट, पत्नी पर भी केस दर्ज

वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और बेतिया के जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने भ्रष्टाचार के इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मोब्बसिर हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. डीएम ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी विभाग में कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायत मिलने पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके.

यह मामला केवल एक कर्मचारी की गिरफ्त नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को सचेत करने वाला है कि जनता की सेवा के नाम पर यदि कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा. सोशल मीडिया के इस दौर में भ्रष्टाचार जैसे मामलों का उजागर होना अब आसान हो गया है, और ऐसे साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई लोगों में विश्वास को मजबूत करती है. बेतिया के इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट संकेत गया है कि प्रशासन अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है. यह घटना आम जनता को भी जागरूक करती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और गलत व्यवहार की सूचना देने से न हिचकें.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

