बेतिया में शव घसीटने की घटना पर डीएम की सख्ती, मॉर्च्युरी अटेंडेंट निलंबित, चौकीदार पर भी हुई कार्रवाई

Bettiah News: बेतिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पिछले दिनों जीएमसीएच अस्पताल का एक कर्मचारी एक अज्ञात शव को सीढ़ियों से घसीटकर पोस्टमार्टम रूम ले जाता हुआ दिखाई दिया. यह वीडियो 11 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे पूरे ज़िले में आक्रोश फैल गया. वीडियो में शव पूरी तरह नग्न अवस्था में था और लोग उसे देखकर दंग रह गए.

बेतिया के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए. जीएमसीएच के प्राचार्य से 24 घंटे के अंदर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया. जांच में पाया गया कि इस अमानवीय कृत्य में भुआली मल्लिक नामक मॉर्च्युरी अटेंडेंट और मुफ्फसिल थाना का एक चौकीदार शामिल थे.

जांच रिपोर्ट के आधार पर भुआली मल्लिक को तत्काल निलंबित कर दिया गया. वहीं, चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए बेतिया एसपी को पत्राचार किया गया. जिलाधिकारी ने तीन दिन के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश भी दिया, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो.

वीडियो में दिखाया गया शव बंगाली टोला निवासी कैलाश प्रसाद का था. वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और 8 अगस्त की शाम से लापता थे. परिजनों ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बाद में पुलिस ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के पालम सिटी से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा.

मृतक के पुत्र संतोष प्रसाद और अन्य परिजनों ने प्रशासन से मांग की कि शव के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य पर सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस ने अज्ञात शव का पोस्टमार्टम अपनी अभिरक्षा में क्यों नहीं कराया और अस्पताल प्रशासन ने इस तरह की लापरवाही कैसे होने दी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

