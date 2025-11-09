बेतिया का दारूबाज दारोगा! नशे में की ऐसी हरकत कि ग्रामीणों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Bettiah News: बेतिया पुलिस एक बार फिर विवादों में है. मझौलिया थाना में तैनात एक दरोगा की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी और उनकी वर्दी तक फाड़ दी. बताया जा रहा है कि दरोगा शराब के नशे में धुत थे और जांच के नाम पर गांव में पहुंचकर अभद्र व्यवहार करने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. दरोगा की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सूत्रों के अनुसार, मझौलिया थाना के दरोगा अरविंद सिंह पुलिस जीप और दो–तीन गार्डों के साथ मोहद्दीपुर गांव में एक मामले की जांच के लिए पहुंचे थे. ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर पहुंचते ही दरोगा नशे की हालत में लोगों से गाली-गलौज करने लगे और महिलाओं से भी अभद्रता की. इससे गांव में आक्रोश फैल गया. स्थानीय लोगों ने दरोगा को रोककर पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके लगातार दुर्व्यवहार पर ग्रामीणों ने दरोगा को पकड़ लिया, बंधक बनाया और फिर जमकर पिटाई कर दी.

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दरोगा को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया. इस घटना ने बेतिया पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब राज्य में मॉडल आचार संहिता लागू है और बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है. ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब पीकर ड्यूटी करने और जनता से दुर्व्यवहार करने का मामला पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी किरकिरी का कारण बना हुआ है.

लोगों का कहना है कि जिस राज्य में पुलिस ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाए और नशे में आम लोगों को प्रताड़ित करे, वहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरोगा ने जांच के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिससे आक्रोश और बढ़ गया. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

