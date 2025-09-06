Bettiah Gangrape Case: पंचायत कर मामले को दबाने की बनाई थी योजना, मुखिया पति और सरपंच गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2911231
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bettiah Gangrape Case: पंचायत कर मामले को दबाने की बनाई थी योजना, मुखिया पति और सरपंच गिरफ्तार

बेतिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग गैंगरेप मामले में पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं. चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो फरार हैं. घटना को पंचायत से दबाने की कोशिश करने पर मुखिया पति और सरपंच को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:59 PM IST

Trending Photos

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन
बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन

बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है. श्रीनगर थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग गैंगरेप मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने इस पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लेकर दोषियों और मामले को दबाने वालों पर कार्रवाई की है.

2 सितंबर को श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को घर से उठा ले जाया गया और चार दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया. इस वारदात में मुखिया पुत्र शेख केयाजन भी शामिल था. मामले की गंभीरता के बावजूद आरोपियों को बचाने की साजिश रची गई.

मुखिया पति चुन्नी शेख ने अपने पुत्र और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए सरपंच नेयाज अहमद और पंचों के साथ दो दिनों तक पंचायत सरकार भवन में बैठकर मामला दबाने का प्रयास किया. लेकिन 5 सितंबर को पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में सामने आया कि इस जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश की गई थी. इसके बाद एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने तुरंत एक्शन लिया. श्रीनगर थाना में पदस्थापित एक दारोगा और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया. साथ ही मुखिया पति चुन्नी शेख और सरपंच नेयाज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

गैंगरेप के चार आरोपियों में से शेख केयाजन और दिलशाद खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. जबकि अजरूद्दीन अंसारी और जाहिद खान की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

एसपी ने स्पष्ट किया कि गैंगरेप जैसे मामलों को पंचायत से दबाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और जिन-जिन लोगों की पहचान होगी, उन सबकी गिरफ्तारी होगी. इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि ऐसे अपराधों में समाज के ठेकेदारों की जगह सिर्फ जेल में है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

ये भी पढ़ें- Arrah Murder Case: जेल से बेल पर आया था युवक, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bettiah news

Trending news

Kaimur News
ट्रैक्टर से पहुंचकर बारिश में किया पुल का शिलान्यास, जमा खान ने दी बड़ी सौगात
Bihar politics
सुप्रिया श्रीनेत के बयान से राजनीति गरमाई, जदयू ने कहा कांग्रेस का इतिहास दागदार
Ranchi News
Ranchi News: 3 साल में 500 से अधिक नेत्रदान, कई परिवारों की जिंदगी हुई रोशन
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी के आवास पर सियासी जमावड़ा
manoj tiwari
'बिहार की धरती पर मां को गाली, आत्मा रो रही है', RJD और कांग्रेस पर बरसे मनोज तिवारी
Gumla News
Gumla News: पिता की मौत के बाद रोते बिलखते 5 मासूम, अब कौन बनेगा सहारा?
Sudhakar singh
RJD ने नीतीश सरकार की शराबबंदी नीति पर उठाए सवाल, कहा- कानून की समीक्षा जरूरी
Bihar News
Bihar News: धरना दे रहे 9000 विशेष सर्वेक्षण कर्मी निलंबित, नीतीश सरकार का एक्शन
Khesari Lal Yadav
Bhojpuri News: इधर मौत की उड़ी थी अफवाह, उधर खेसारी का 'किशमिश' हो गया रिलीज
Aarah Murder Case
Arrah Murder Case: जेल से बेल पर आया था युवक, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी
;