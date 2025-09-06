Bettiah Gangrape Case: पंचायत कर मामले को दबाने की बनाई थी योजना, मुखिया पति और सरपंच गिरफ्तार

बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है. श्रीनगर थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग गैंगरेप मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने इस पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लेकर दोषियों और मामले को दबाने वालों पर कार्रवाई की है.

2 सितंबर को श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को घर से उठा ले जाया गया और चार दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया. इस वारदात में मुखिया पुत्र शेख केयाजन भी शामिल था. मामले की गंभीरता के बावजूद आरोपियों को बचाने की साजिश रची गई.

मुखिया पति चुन्नी शेख ने अपने पुत्र और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए सरपंच नेयाज अहमद और पंचों के साथ दो दिनों तक पंचायत सरकार भवन में बैठकर मामला दबाने का प्रयास किया. लेकिन 5 सितंबर को पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई.

जांच में सामने आया कि इस जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश की गई थी. इसके बाद एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने तुरंत एक्शन लिया. श्रीनगर थाना में पदस्थापित एक दारोगा और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया. साथ ही मुखिया पति चुन्नी शेख और सरपंच नेयाज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

गैंगरेप के चार आरोपियों में से शेख केयाजन और दिलशाद खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. जबकि अजरूद्दीन अंसारी और जाहिद खान की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

एसपी ने स्पष्ट किया कि गैंगरेप जैसे मामलों को पंचायत से दबाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और जिन-जिन लोगों की पहचान होगी, उन सबकी गिरफ्तारी होगी. इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि ऐसे अपराधों में समाज के ठेकेदारों की जगह सिर्फ जेल में है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

