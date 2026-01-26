Advertisement
बेतिया GMCH मारपीट मामला: पीड़ित विशाल राज आया सामने, दबंग डॉक्टरों पर दर्ज कराई प्राथमिकी

बेतिया जीएमसीएच में 21 जनवरी को अपनी मां का इलाज कराने आए विशाल राज के साथ जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की, जिससे उसकी मां की भी मौत हो गई. पीड़ित ने अब नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और सांसद संजय जायसवाल से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:46 PM IST

बेतिया जीएमसीएच मारपीट मामला
बेतिया जीएमसीएच मारपीट मामला

बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में इलाज के दौरान हुए विवाद और मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आया है. जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों की दबंगई का शिकार हुए युवक विशाल राज ने अब सार्वजनिक रूप से सामने आकर न्याय की गुहार लगाई है. उसने बेतिया नगर थाना में आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है.

घटना 21 जनवरी 2026 की है, जब विशाल राज अपनी बीमार मां सुशीला देवी को इलाज के लिए जीएमसीएच लेकर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि वार्ड में मरीज के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाने को लेकर विशाल और वहां मौजूद जूनियर डॉक्टरों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह बहस हिंसक झड़प में तब्दील हो गई. आरोप है कि दर्जनों की संख्या में जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों ने विशाल राज को घेर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. सबसे दुखद पहलू यह रहा कि जिस वक्त बेटा डॉक्टरों से पिट रहा था, उसी दौरान उचित इलाज न मिलने या तनाव के चलते उसकी मां की मौत हो गई.

पिटाई के बाद घायल विशाल राज ने अब बेतिया सांसद डॉ. संजय जायसवाल और राजद एमएलसी सौरभ कुमार से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित का कहना है कि सांसद ने उसे आश्वासन दिया था कि यदि वह पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराता है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. सांसद के इसी भरोसे पर विशाल ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया है. पीड़ित युवक का कहना है कि वह अब बेतिया पुलिस की ओर देख रहा है कि कब उसे इंसाफ मिलता है और उसकी मां की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा होती है.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी तेजाब कांड! एकतरफा प्यार में पागल युवक ने छात्रा का चेहरा तेजाब से झुलसाया

विशाल राज ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि घटना के समय अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की जाए. उसका दावा है कि पुलिस सीसीटीवी में सारी सच्चाई देख सकती है कि किस तरह डॉक्टरों ने संवेदनशीलता को ताक पर रखकर एक तीमारदार पर हमला किया. अस्पताल जैसे स्थान पर जहां लोग जान बचाने की उम्मीद लेकर आते हैं, वहां इस तरह की 'दबंगई' ने आम जनता के मन में खौफ पैदा कर दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान की जा रही है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

