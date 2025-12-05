Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029882
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bettiah News: GMCH का दिल दहला देने वाला नजारा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घुमता रहा पिता, मां के गोद में तड़प रहा नवजात

Bettiah News: GMCH में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नवजात को इधर-उधर ले जाते माता-पिता का वीडियो वायरल हो गया है. स्ट्रेचर और वार्ड ब्वॉय की अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं. अस्पताल प्रशासन का दावाबच्चे की हालत गंभीर थी, इसलिए गोद में लेकर ले जाया गया

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

GMCH का नजारा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घुमता रहा पिता, मां के गोद में तड़प रहा नवजात
GMCH का नजारा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घुमता रहा पिता, मां के गोद में तड़प रहा नवजात

Bettiah News: बेतिया जीएमसीएच (GMCH) से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. बेतिया जीएमसीएच में एक मां और पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घूम-घूमकर इलाज करा रहे हैं. पिता हाथ में सिलेंडर लिए हुए है, जबकि मां बच्चे को गोद में लिए हुए है. बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और माता-पिता बच्चे को लेकर जीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं. बताया जा रहा है कि नौ दिन पहले नवजात बच्चे का जीएमसीएच में जन्म हुआ था और उसका अब चेकअप कराया जा रहा है. बच्चे को ऑक्सीजन लगा है, पिता सिलेंडर लिए हुए है और मां बच्चे को गोद में लेकर घूम रही है.

अस्पताल में लापरवाही पर गंभीर सवाल
बेतिया जीएमसीएच में ऐसी लापरवाही आम बात हो गई है. सवाल यह है कि स्ट्रेचर कहां था और जीएमसीएच में वार्ड ब्वॉय कहां थे.अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि बच्चे की स्थिति चिंताजनक थी, इसलिए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. बता दें कि दंपती जोगिया टोला के रहने वाले हैं और नौ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे. नवजात की स्थिति कल अचानक बिगड़ गई थी और इस वजह से उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी.

ये भी पढ़ें: पश्चिम चंपारण: हिन्दू बेटी को बुरका पहनाकर नेपाल ले जा रहा था अजमुल्ला, SSB ने पकड़ा

Add Zee News as a Preferred Source

लापरवाही के लगातार मामले, कभी शव से दुर्व्यवहार तो कभी मरीज की मौत
बेतिया GMCH में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं. कभी शव के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती है, तो कभी लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है. कभी ऑक्सीजन लगे मरीज को परिजन खुद भाग-दौड़ करते हुए दिखते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और GMCH पर गंभीर लापरवाही के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं.

अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती का बचाव
जीएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती ने बताया है कि बच्चे की हालत काफी सीरियस थी, उसे स्ट्रेचर पर नहीं ले जाया जा सकता था. उसे सिर्फ गोद में ही ले जाया जा सकता था, इसलिए मां उसे गोद में लेकर एक्स-रे कराने गई थी. बच्चे को आगे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah GMCHBeetiah News

Trending news

Jharkhand Assembly Winter Session
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से, जानिए कब पेश होगा बजट, किन मुद्दों पर रहेगी नजर
JP Nadda Deoghar visit
जे.पी. नड्डा का देवघर दौरा: बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना, जानें...
Jharkhand Weather
झारखंड में ठंड का तांडव! शीतलहर बरपाएगी कहर, 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान
Tuntun Yadav
'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज
Bihar Weather
बिहार में ठंड का डबल अटैक! पछुआ हवा बढ़ाएगी कंपकंपी, हवा भी 'खतरनाक'स्तर पर
National Anthem Bihar schools
सरकारी स्कूलों, मदरसों और संस्कृत स्कूलों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल लागू
Bihar News
पढ़ाई की जगह कराई जा रही है मजदूरी, मोकामा के सरकारी स्कूल का सच उजागर
Dhuska Dish
सुबह-सुबह नास्ते में खाइए झारखंड की फेमस 'धुस्का', यहां से नोट करें रेसिपी
Bhojpuri news
भोजपुरी में आ गया 'जाड़ा के साहारा', सुनेंगे तो गर्मी पैदा जाएगी!
BPSC AEDEO Exam Update
BPSC का बड़ा फैसला! अब तीन चरणों में होगी परीक्षा, आवेदन करने का दोबारा मौका