Bettiah News: GMCH का दिल दहला देने वाला नजारा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घुमता रहा पिता, मां के गोद में तड़प रहा नवजात

Bettiah News: बेतिया जीएमसीएच (GMCH) से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. बेतिया जीएमसीएच में एक मां और पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घूम-घूमकर इलाज करा रहे हैं. पिता हाथ में सिलेंडर लिए हुए है, जबकि मां बच्चे को गोद में लिए हुए है. बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और माता-पिता बच्चे को लेकर जीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं. बताया जा रहा है कि नौ दिन पहले नवजात बच्चे का जीएमसीएच में जन्म हुआ था और उसका अब चेकअप कराया जा रहा है. बच्चे को ऑक्सीजन लगा है, पिता सिलेंडर लिए हुए है और मां बच्चे को गोद में लेकर घूम रही है.

अस्पताल में लापरवाही पर गंभीर सवाल

बेतिया जीएमसीएच में ऐसी लापरवाही आम बात हो गई है. सवाल यह है कि स्ट्रेचर कहां था और जीएमसीएच में वार्ड ब्वॉय कहां थे.अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि बच्चे की स्थिति चिंताजनक थी, इसलिए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. बता दें कि दंपती जोगिया टोला के रहने वाले हैं और नौ दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे. नवजात की स्थिति कल अचानक बिगड़ गई थी और इस वजह से उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी.

ये भी पढ़ें: पश्चिम चंपारण: हिन्दू बेटी को बुरका पहनाकर नेपाल ले जा रहा था अजमुल्ला, SSB ने पकड़ा

Add Zee News as a Preferred Source

लापरवाही के लगातार मामले, कभी शव से दुर्व्यवहार तो कभी मरीज की मौत

बेतिया GMCH में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं. कभी शव के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती है, तो कभी लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है. कभी ऑक्सीजन लगे मरीज को परिजन खुद भाग-दौड़ करते हुए दिखते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और GMCH पर गंभीर लापरवाही के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं.

अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती का बचाव

जीएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर सुधा भारती ने बताया है कि बच्चे की हालत काफी सीरियस थी, उसे स्ट्रेचर पर नहीं ले जाया जा सकता था. उसे सिर्फ गोद में ही ले जाया जा सकता था, इसलिए मां उसे गोद में लेकर एक्स-रे कराने गई थी. बच्चे को आगे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी