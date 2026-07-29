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बेतिया-गोपालगंज मार्ग बंद! मंगलपुर पुल पर 30 जुलाई से गाड़ियों की नो-एंट्री, SDM ने जारी की एडवाइजरी

Bettiah News: बेतिया से गोपालगंज को जोड़ने वाला मंगलपुर पुल पर आवागमन के लिए रोक लगा दी गई है. 30 जुलाई से अगले आदेश तक आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए बेतिया एसडीएम विकास कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByShailendra
Published: Jul 29, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:34 PM IST
बेतिया-गोपालगंज मार्ग बंद! मंगलपुर पुल पर 30 जुलाई से गाड़ियों की नो-एंट्री, SDM ने जारी की एडवाइजरी
Image Credit: (Photo-AI) बेतिया-गोपालगंज मंगलपुर पुल 30 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए बंद

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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