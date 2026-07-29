/बेतिया-गोपालगंज मार्ग बंद! मंगलपुर पुल पर 30 जुलाई से गाड़ियों की नो-एंट्री, SDM ने जारी की एडवाइजरी

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पश्चिम चंपारण के बेतिया और गोपालगंज को आपस में जोड़ने वाले मंगलपुर पुल पर 30 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार सुबह 5 बजे से सभी तरह के गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. जिला प्रशासन ने यह फैसला पुल के रखरखाव और अति-आवश्यक मरम्मती काम को ध्यान में रखते हुए लिया है. जब तक मरम्मत का काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह रोक लागू रहेगा.
एसडीएम ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति
बेतिया के सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) विकास कुमार ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस प्रशासन के फैसले की जानकारी दी गई. उन्होंने साफ किया है कि पुल के जीर्णोद्धार और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पर रोक लगाना जरूरी हो गया था. मरम्मत काम पूरा होते ही आवागमन को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना जिला प्रशासन की तरफ से अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी.
रूट डायवर्जन प्लान
मंगलपुर पुल के बंद होने से दोनों जिलों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों का खाका तैयार किया है और यात्रियों से इनका पालन करने की अपील की है:
गोपालगंज जाने वाले यात्रियों के लिए
जिला प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बेतिया या आसपास के क्षेत्रों से गोपालगंज की तरफ से जाने वाले सभी छोटी-बड़ी गाड़ियों को अरेराज मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. नौतन प्रखंड स्थित मच्छरगांवा चौक के पास बैरिकेडिंग कर यातायात को जगदीशपुर की तरफ डायवर्ट कर दिया गया है.
जिला प्रशासन की लोगों से अपील
पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, वाहन चालकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए सफर पर निकलने से पहले तय रूट डायवर्जन का ध्यान रखें. प्रशासन ने मरम्मती कार्य को समय पर पूरा कराने में सहयोग की उम्मीद जताई है, ताकि मंगलपुर पुल पर जल्द से जल्द सामान्य आवागमन शुरू किया जा सके.