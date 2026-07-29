/बेतिया-गोपालगंज मार्ग बंद! मंगलपुर पुल पर 30 जुलाई से गाड़ियों की नो-एंट्री, SDM ने जारी की एडवाइजरी

एसडीएम ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

बेतिया के सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) विकास कुमार ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस प्रशासन के फैसले की जानकारी दी गई. उन्होंने साफ किया है कि पुल के जीर्णोद्धार और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पर रोक लगाना जरूरी हो गया था. मरम्मत काम पूरा होते ही आवागमन को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना जिला प्रशासन की तरफ से अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी.