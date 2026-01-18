Advertisement
Bettiah News: ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का बदलेगा स्वरूप, महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने किया निरीक्षण

बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने वार्ड 36 और 37 के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने खराब गुणवत्ता वाले सीमेंटेड बैंचों को तुरंत बदलने का निर्देश दिया और कनीय अभियंता को मानक के अनुसार काम करने की हिदायत दी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:27 PM IST

बेतिया मेयर गरिमा देवी सिकारिया
बेतिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 36 और 37 में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य तेज गति से चल रहा है. महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने वार्ड 36 के प्रसिद्ध बैराठ माई स्थान और वार्ड 37 के ऐतिहासिक घरदान पोखरा परिसर का दौरा किया. उन्होंने कहा कि ये स्थान न केवल हमारी आस्था के केंद्र हैं, बल्कि शहर की ऐतिहासिक विरासत भी हैं. यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम बोर्ड ने विशेष योजनाएं पारित की हैं. इन योजनाओं के तहत परिसरों का सौंदर्यीकरण और बैठने की समुचित व्यवस्था की जा रही है.

निरीक्षण के दौरान महापौर ने कनीय अभियंता (Junior Engineer) को स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने घरदान पोखरा में लगाए गए 20 और बैराठ माई परिसर में लगाए गए 15 सीमेंटेड आराम बैंचों की खुद जांच की. जांच के दौरान कुछ बैंच मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और कमजोर दिखे. इस पर नाराजगी जताते हुए महापौर ने तुरंत इन बैंचों को बदलने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी धन का उपयोग जनता की सुविधा के लिए हो रहा है, इसलिए गुणवत्ता से समझौता करना अपराध के समान है.
महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केवल सौंदर्यीकरण ही काफी नहीं है, बल्कि स्वच्छता और प्रकाश की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इन परिसरों में रात के समय उचित रोशनी होनी चाहिए और साफ-सफाई के लिए नियमित टीम तैनात रहनी चाहिए. बैठने के लिए मानक के अनुरूप सीमेंटेड बैंचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के लिए आरामदेह वातावरण तैयार करना हमारी प्राथमिकता है.

नगर निगम के विस्तार के साथ ही महापौर ने बरवत परसराइन जैसे नव अधिग्रहित शहरी क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया. उन्होंने रेखांकित किया कि नए शामिल हुए क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण और वहां नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना नगर निगम की संतुलित विकास नीति का हिस्सा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि शहर के पुराने वार्डों के साथ-साथ इन नए क्षेत्रों में भी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि वहां के निवासियों को भी एक सुंदर और स्वच्छ परिवेश मिल सके.

