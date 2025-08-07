Bettiah News: बिहार चुनाव से पहले 250 गांवों की पदयात्रा पर निकले खुर्शीद आलम, सिकटा सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव
Bettiah News: बिहार चुनाव से पहले 250 गांवों की पदयात्रा पर निकले खुर्शीद आलम, सिकटा सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

Bettiah News: पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम ने इस बार सिकटा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वे 250 गांवों में पदयात्रा कर रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं सिकटा का बेटा हूं और अपने घरवालों से मिलने के लिए निकला हूं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:56 AM IST

खुर्शीद आलम
Bihar Chunav 2025: बिहार के पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. वे इस बार सिकटा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है. इसको लेकर खुर्शीद आलम पूरी ताकत झोंकने में जुटे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने सिकटा के हर गांव, गली और मोहल्ले में जनसंपर्क करने का फैसला लिया है. वे 250 गांवों में पदयात्रा कर रहे हैं. पूर्व मंत्री के पदयात्रा में ग्रामीण उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं. रास्तों में जगह-जगह उनके ऊपर फूलों की बारिश करके गांववाले उनका स्वागत कर रहे हैं. गांवों में ग्रामीण उनको लड्डू से तौल सम्मानित भी कर रहे है. 

उन्होंने पहले जनसभाएं कीं, फिर अपने विधानसभा में पदयात्रा की शुरुआत की है. पूर्व मंत्री के लगातार राजनीतिक कार्यक्रम से सिकटा विधानसभा में सियासी पारा गर्म हो गया है. सिकटा विधानसभा सीट जिला का हॉट सीट हो बन गया है. पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम ने कहा कि मैं इस क्षेत्र से 10 साल विधायक रहा हूं. पांच साल के लिए मंत्री भी रहा हूं. जनता ने मुझे रंक से राजा बनाया, इसलिए मैं पदयात्रा पर निकला हूं. जनता से उनकी परेशानियों से अवगत हो रहा हूं. किसी से वोट नहीं मांग रहा हूं. 

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, दिल्ली में NDA-INDIA गठबंधन की बैठक आज

खुर्शीद आलम ने कहा कि मैं सिकटा का बेटा हूं और अपने घरवालों से मिलने के लिए निकला हूं. जब मैं विधायक और मंत्री था, तब मैंने क्षेत्र का विकास किया था. सड़कों का जाल बिछाया था. 63 मंदिर बनवाए हैं. पटना में ग्रामीणों के इलाज के लिए व्यवस्था की गई थी. क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए इस साल बोला है, इसलिए मैं पदयात्रा पर निकला हूं, जो डेड महीना तक चलेगा. पूर्व मंत्री के लगातार राजनीतिक कार्यक्रम से अन्य राजनीतिक पार्टियों खलबली मच गई है. सिकटा विधानसभा सीट इस बार जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है. 

रिपोर्ट- धनंजय

