Bettiah kidnapping exposed: टीचर ने दिया था क्लू, अपहरणकर्ता आया और 9 बजे आर्यन को स्कूल गेट से उठा ले गया
Bettiah Police Good Work: बेतिया पुलिस ने यह दिखा दिया है कि समय रहते अगर कार्रवाई की जाए तो बदमाशों के दांत खट्टे किए जा सकते हैं. बिहार के सभी जिलों की पुलिस को बेतिया पुलिस से प्रेरणा लेने की जरूरत है. आज आर्यन के मम्मी और पापा बेतिया पुलिस को कितना साधुवाद दे रहे होंगे और उनकी खुशी देख बेतिया के एसपी का सीना गर्व से कितना चौड़ा हो रहा होगा.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:58 PM IST

बेतिया पुलिस वाकई बधाई की पात्र है. 6 घंटे में पुलिस ने लौरिया से अपहृत छात्र आर्यन की किडनैपिंग केस न केवल खुलासा कर दिया, बल्कि बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके माता पिता को सौंप दिया. बेतिया पुलिस की तरह अगर सभी जिलों की पुलिस ऐसे ही काम करे तो न केवल लोगों के मन में भय खत्म हो जाएगा, बल्कि बदमाश भी दहशत में रहेंगे. खैर, बच्चा सही सलामत घर लौट आया, यह उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है. इस पूरे वारदात में खलनायक की भूमिका निभाई एक स्कूल टीचर ने, जिसके क्लू पर अपहरणकर्ता स्कूल गेट पर आया और 9 बजे बच्चे को उठा ले गया. अपहरणकर्ता बच्चे को बस से पहले रामनगर ले गया और हरिनगर स्टेशन से अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर गोरखपुर ले गया. अपहरणकर्ता और कोई नहीं था, आर्यन जिसे अंकल कहता था, उसी ने फिरौती की नीयत से किडनैप किया था. वह आर्यन के पिता का जानने वाला था और अकसर घर आया करता था. इसी वजह से बच्चा उसके साथ आराम से चला गया. 

अपहरणकर्ता से मिला हुआ था टीचर 

मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ विवेकदीप ने बताया कि स्कूल टीचर राजू चौधरी और अपहरणकर्ता राहुल शर्मा ने फिरौती के लिए पांच साल के बच्चे के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था. राहुल शर्मा आर्यन के पिता का परिचित था और उसके घर आता जाता था. वारदात को अंजाम देने के लिए राहुल शर्मा ने टीचर राजू चौधरी को साथ मिला लिया. शिक्षक राजू चौधरी ने ही राहुल शर्मा को बताया था कि आर्यन नौ बजे स्कूल के बाहर निकलेगा. राहुल शर्मा ने ठीक उसी समय पर स्कूल के बाहर से बच्चे का अपहरण कर लिया. 

बस से रामनगर और फिर ट्रेन से गोरखपुर

विवेकदीप ने बताया, अपहरणकर्ता पहले बच्चे को बस से लेकर रामनगर पहुंचा और वहां से अवध एक्सप्रेस में बिठा गोरखपुर के लिए रवाना हो गया. बच्चे के अपहरण की सूचना पर बेतिया के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने तत्काल एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में टीम गठित की गई. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि बच्चा परिचित था, इसलिए वह अपहरकर्ता के साथ चला गया.

एसपी ने गोरखपुर पुलिस की मदद मांगी

तहकीकात के दौरान एसडीपीओ विवेकदीप को यह जानकारी मिली कि अपहरणकर्ता बच्चे को ट्रेन से लेकर गोरखपुर निकल गया है. इसके बाद एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने गोरखपुर जीआरपी और गोरखपुर एसएसपी से मदद मांगी. जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मदद से बच्चे को सकुशल गोरखपुर स्टेशन से बरामद कर लिया गया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. 

बच्चे का ड्रेस बदल दिया था अपहरणकर्ता ने

अपहरणकर्ता ने शातिरपन दिखाते हुए बच्चे का ड्रेस बदल दिया था, ताकि उसकी पहचान न हो सके. फिर भी उसकी चालाकी काम नहीं आई. सोमवार रात एक बजे बेतिया एसपी ने जब बच्चे को उसकी मां को सुपुर्द किए तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला था. मां अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगी. मां के लिए बच्चा भी काफी रो रहा था.

अपहरण के बारे में ऐसे पता चला 

सोमवार को लौरिया थानाक्षेत्र के एक निजी स्कूल से नर्सरी क्लास के छात्र आर्यन का अपहरण हो गया था. दोपहर 12 बजे तक आर्यन घर नहीं पहुंचा तो घरवाले स्कूल आ गए. स्कूल से बताया गया कि बच्चा तो लंच के समय ही जा चुका है, जबकि उसका लंचबॉक्स और बैग स्कूल में ही पाया गया. इसके बाद बच्चे के पिता अनूप श्रीवास्तव ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच में पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता ने स्कूल के एक शिक्षक को फोन कर बताया था कि बच्चे को उसके पिता बुला रहे हैं. इस पर शिक्षक ने जबाव दिया कि पिता आकर स्कूल से बच्चे को घर ले जाएं. 

दो दिन पहले एक्टिवेट हुए नंबर से आया था कॉल

पुलिस की जांच में पता चला कि जिस नंबर से अपहरणकर्ता ने शिक्षक को फोन किया था, वह नंबर दो दिन पहले ही लिया गया था. इसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया. बेतिया एसपी ने बताया कि लौरिया थानाध्यक्ष और नरकटियागंज एसडीपीओ कल छुट्टी पर थे. ऐसे में एसडीपीओ विवेकदीप के नेतृत्व में टीम बनाई गई और पुलिस ने केवल 6 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

