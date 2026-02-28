महापौर गरिमा देवी सिकारिया का बड़ा फैसला: होली के बाद नालों की सफाई और मच्छर भगाने के लिए खरीदी जाएंगी नई मशीनें

Bettiah News: बेतिया नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक शनिवार को महापौर गरिमा देवी सिकारिया के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई. बैठक में पारित प्रस्तावों के आलोक में महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के करीब साढ़े पांच करोड़ राजस्व वाले सभी सैरातों की बंदोबस्ती अनिवार्य रूप से 16 मार्च को करने का निर्णय लिया गया है.

महापौर गरिमा देवी सिकारिया के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में होली का त्यौहार बीतने के तुरंत बाद नगर निगम क्षेत्र के सभी मुख्य नालों की साफ सफाई शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही खुले में मांस मछली की बिक्री पर विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई और इसके लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और अन्य विधि सम्मत कार्रवाई कार्रवाई शुरू करने की स्वीकृति बैठक में दी गई है.

महापौर सिकारिया ने बैठक में पारित प्रस्तावों के हवाले से यह भी बताया कि नगर निगम क्षेत्र को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए उनको मारने के लिए पीठ पर रख कर छिड़काव वाली मशीन क्रय कर लार्वा नाशक दवा सभी वार्डों में नालों के छिड़काव की स्वीकृति दी गई है.

महापौर सिकारिया ने बताया कि ऐतिहासिक काली बाग मंदिर, बस स्टैंड, शहीद पार्क, टाउन हॉल के सौंदर्यीकरण और झिलिया पार्क, सामुदायिक भवन निर्माण, बानुछापर नाला की पूर्व स्वीकृत योजनाओं को गति देने पर जोर देते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है.

