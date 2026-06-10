Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH West Champaran
  • /महंगे मैरिज हॉल का खर्च खत्म! बेतिया में 78.93 लाख रुपए से बनेगा हाईटेक सामुदायिक भवन

महंगे मैरिज हॉल का खर्च खत्म! बेतिया में 78.93 लाख रुपए से बनेगा हाईटेक सामुदायिक भवन

Bettiah Mayor Garima Sikaria: भवन निर्माण के बाद नगर निगम क्षेत्र और आसपास के साथ शहरी क्षेत्रों के लोग न्यूनतम निर्धारित शुल्क जमा कर विवाह, सामाजिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैठक, प्रशिक्षण शिविर और अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:58 PM IST
महंगे मैरिज हॉल का खर्च खत्म! बेतिया में 78.93 लाख रुपए से बनेगा हाईटेक सामुदायिक भवन
Image Credit: बेतिया महापौर गरिमा सिकारिया (File Photo)

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महंगे मैरिज हॉल का खर्च खत्म! बेतिया में 78.93 लाख रुपए से बनेगा सामुदायिक भवन
Mayor Garima Sikaria1 min ago
2
Patna Cyber Crime15 min ago
3
Bihar News50 min ago
4
Gaya News1 hr ago
5
Rajya Sabha Election 20261 hr ago