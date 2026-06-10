Bettiah News: बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र और आसपास के परिवारों के सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. नगर निगम क्षेत्र के समीपवर्ती खिरिया घाट मुहल्ले में नगर निगम की 05.15 कट्ठा सरकारी भूमि पर 78 लाख 93 हजार 50 रुपये की लागत से एक आधुनिक बहुउपयोगी सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा.