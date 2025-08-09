Bettiah News: अफसरशाही का शिकार हुए सांसद! संजय जायसवाल को बुलाकर CO गायब

Bettiah News: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर है, जहां बेलगाम अफशर शाही देखने को मिली है और अबकी बार बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ही अफसरशाही के शिकार हो गए हैं. सांसद ने राजस्व मंत्री सहित वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दी है. दरअसल, बेतिया नगर निगम के सभागार में राजस्व महाअभियान की बैठक एक बजे से होनी थी, जिसमें बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को आमंत्रित किया गया था. सुबह में सीओ राजेंद्र राघवन ने सांसद को फोन कर आने को आमंत्रित किया था, लेकिन जब संसद डॉक्टर संजय जयसवाल सभागार पहुंचे तो सभागार में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था.

यह भी पढ़ें: 4 बहनों ने तेजप्रताप को भेजी राखी,मौसेरी बहन ने भी बांधा पर मीसा-रोहिणी ने नहीं भेजी

सांसद एक बजे से लेकर एक बजकर 10 मिनट तक अंचल अधिकारी का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी अधिकारी सभागार नहीं पहुंचा. 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद सांसद ने सभागार से जाना मुनासिब समझा, सांसद डॉक्टर संजय जयसवाल इसकी शिकायत राजस्व मंत्री से लेकर वरीय पदाधिकारियों से किए. बता दें कि राजस्व महा अभियान के लिए बेतिया के सीओ राघव राघवेंद्र ने सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को आमंत्रित किया था और खुद सभागार से गायब हो गए थे.

बता दें कि जिला में राजस्व अधिकारियों की मनमानी काफी बढ़ गई है. एक अंचल अधिकारी जब सांसद के साथ ऐसा कर सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ये अधिकारी जनता के साथ क्या-क्या नहीं करते होंगे. बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की गिनती देश के उन नेताओं में होती है, जो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं. ऐसे में एक सीओ ने जो उनके साथ किया है, उससे जाहिर होता है कि बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!