जीएसटी कटौती का बेतिया नगर निगम ने किया स्वागत, मेयर के खिलाफ आरोपों को एक सुर में किया खारिज

Bettiah News: बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक हुई, जिसमें वार्ड पार्षदों ने एक सुर में जीएसटी कटौती के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया. मेयर ने इस मौके पर कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर जीएसटी कटौती का लाभ आम जनता को मिलेगा. इससे न केवल जरूरी घरेलू सामान, दवाओं के रेट कम होंगे, बल्कि बाजार में मंहगाई दर भी घटेगा. मेयर ने कहा कि जनहित के इस बड़े फैसले के लिए यह सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता है. बैठक में मौजूद पार्षदों ने भी मेयर के प्रस्ताव का एक सुर में समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया और सदन में खड़े होकर ताली बजाकर धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया.

इसके बाद 27 वार्ड पार्षदों ने मेयर को पत्र दिया, जिसमें उनके खिलाफ राजनीतिक विद्वेषवश लगाए गए अनर्गल आरोपों को खारिज किया गया है और समाज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश बताई गई है. पत्र में कहा गया है कि पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने मेयर और उनके पति के खिलाफ डीजल चोरी का आरोप लगाया है, जिस पर 04 जुलाई, 2024 को नगर निगम बोर्ड विस्तृत चर्चा के बाद फैसला ले चुका है.

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले वार्ड पार्षदों के अनुरोध पर पत्र को सदन की कार्यवाही में शामिल किया गया. सदन में बहुमत से सांसद के शिकायत को अस्वीकृत कर दिया गया. इन 27 वार्ड पार्षदों ने मेयर गरिमा देवी सिकारिया के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है.

बैठक में मेयर ने सदन को संबोधित करते हुए शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहर में साफ़-सफाई की व्यवस्था के संबंध में पूर्व में ही फैसले लिए जा चुके हैं. आज की बैठक के निर्धारित प्रस्तावों के विषय में कोई चर्चा या निर्णय अफसरों अनुपस्थिति में संभव नहीं होगा. इसलिए आज की बैठक को स्थगित किया जाता है.

बोर्ड की अगली बैठक की तिथि तय कर सभी माननीय पार्षदों को सूचना भेजी जाएगी और आज के बचे हुए एजेंडे पर फैसला लिया जाएगा. बैठक खत्म होने से पहले मेयर ने शहरवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं भी दीं.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

