Bettiah News: पार्षदों के बहिष्कार के कारण निगम बोर्ड की बैठक बेनतीजा समाप्त, योजनाओं पर काम न होने से हुआ हंगामा

बेतिया में शनिवार को हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक पार्षदों के बहिष्कार और हंगामे के कारण बिना किसी फैसले के समाप्त हो गई. पार्षदों ने जनवरी 2024 से पास की गई विकास योजनाओं पर काम न होने का विरोध किया, कहा कि निगम कार्यालय की लापरवाही से शहर का विकास रुका हुआ है.
Trending Photos
बेतिया में शनिवार को नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने की. बैठक शुरू करने से पहले कोरम पूरा होने की पुष्टि की गई और महापौर की अनुमति से कार्यवाही आरंभ हुई. लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, पार्षदों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि आज की बैठक का कोई मतलब ही नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर पहले की बैठकों में पास की गई योजनाओं पर काम नहीं हो रहा है, तो नई चर्चा करने का क्या फायदा. इससे बैठक का माहौल तुरंत गर्म हो गया और पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की.
पार्षदों ने जोर देकर कहा कि जनवरी 2024 से अब तक की सभी बोर्ड बैठकों में शहर के विकास से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, लेकिन उनमें से कई पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ. नगर निगम के कार्यालय की लापरवाही से इन योजनाओं का क्रियान्वयन रुका हुआ है. पार्षदों का कहना था कि बोर्ड से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भी कार्यादेश नहीं जारी किए जा रहे हैं, जिससे शहर की सैकड़ों विकास योजनाएं लटकी पड़ी हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पुरानी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो बोर्ड में नए एजेंडे पर बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता. इससे पार्षदों में गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने बैठक का विरोध करना शुरू कर दिया.
पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों रुपये का बजट उपलब्ध होने के बावजूद योजनाएं अटकी हुई हैं. इस वजह से शहर की जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर इस साल की भारी बारिश में लोगों को तबाही झेलनी पड़ी, क्योंकि विकास कार्य रुके होने से बुनियादी सुविधाएं नहीं सुधर सकीं. पार्षदों का मानना था कि निगम की अकर्मण्यता से शहर का विकास पूरी तरह ठप हो गया है. उन्होंने कहा कि हम पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि कार्यालय की लापरवाही से सब कुछ रुका हुआ है. इससे बैठक में तनाव और बढ़ गया और पार्षदों ने अपनी बात को मजबूती से रखा.
आक्रोशित पार्षदों ने हाथ उठाकर बैठक के बहिष्कार की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि जब तक पहले पास की गई सभी योजनाओं पर काम शुरू नहीं होगा, तब तक वे हर बैठक का विरोध और बहिष्कार करते रहेंगे. बहिष्कार के बाद बैठक में बचे हुए कुछ पार्षदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया, जिससे बैठक को चलाना मुश्किल हो गया. माहौल इतना खराब हो गया कि महापौर को मजबूरन बैठक समाप्त करनी पड़ी. किसी भी प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका और बैठक बेनतीजा खत्म हो गई. पार्षदों ने साफ कहा कि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, तभी आगे की बैठकों में हिस्सा लेंगे.
ये भी पढ़ें- Bettiah News: पश्चिम चम्पारण के नए DM ने अधीनस्थों को पहले दिन ही हड़का दिया
पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय पर आरोप लगाया कि उनकी शिथिलता से शहर की जनता कष्ट झेल रही है. करोड़ों का आवंटन होने के बाद भी योजनाएं क्यों नहीं चल रही हैं, इस पर सवाल उठाए गए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी सुधार नहीं हुआ, तो बोर्ड की बैठकों का विरोध जारी रहेगा. इससे शहर के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा. महापौर ने हंगामे को देखते हुए बैठक खत्म करने का फैसला लिया, लेकिन पार्षदों की मांगें अब भी लंबित हैं. कुल मिलाकर, यह बैठक शहर की विकास संबंधी समस्याओं को उजागर करने वाली साबित हुई, जहां पार्षदों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की.
इनपुट- धनंजय द्विवेदी