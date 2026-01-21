Advertisement
Bettiah News: मां का ऑक्सीजन मास्क हटाने पर पूछा सवाल, तो जूनियर डॉक्टरों ने बेटों को बेरहमी से पीटा

बेतिया के सरकारी अस्पताल (GMCH) में जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों ने एक मरीज के परिजनों की बेरहमी से पिटाई कर दी. विवाद तब शुरू हुआ जब परिजनों ने मरीज का ऑक्सीजन मास्क हटाने का कारण पूछा. इस घटना में मरीज सुशीला देवी की मौत हो गई, जबकि उनके दो बेटों को दर्जनों छात्रों ने घेरकर पीटा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:54 PM IST

बेतिया GMCH में डॉक्टरों का तांडव
बेतिया GMCH में डॉक्टरों का तांडव

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) से एक बार फिर शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ इलाज कराने आए मरीज के परिजनों को जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों ने मिलकर बुरी तरह पीटा. घटना का जो वीडियो सामने आया है, वह किसी फिल्म के गुंडागर्दी वाले सीन जैसा है, जहाँ करीब 10-10 की संख्या में छात्र मिलकर दो युवकों को लात-घूसों और जूतों से मार रहे हैं. अस्पताल जैसी जगह, जिसे 'धरती के भगवान' का घर कहा जाता है, वहाँ इस तरह की हिंसा ने मानवता को शर्मसार कर दिया है.

पूरी घटना की शुरुआत एक मामूली सवाल से हुई. बताया जा रहा है कि बेतिया के क्रिश्चियन क्वार्टर की रहने वाली मरीज सुशीला देवी को उनके परिजन पटना से लेकर वापस लौट रहे थे. रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत बेतिया GMCH लाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टर ने मरीज का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया. जब मरीज के बेटे विशाल राज ने डॉक्टर से सिर्फ इतना पूछा कि "मां का ऑक्सीजन मास्क क्यों हटाया है?", तो डॉक्टर भड़क गए. देखते ही देखते वहाँ दर्जनों मेडिकल इंटर्न छात्र इकट्ठा हो गए और मरीज के दोनों बेटों, विशाल राज और अमन ठाकुर पर टूट पड़े.

प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, इंटर्न छात्रों ने कानून को हाथ में लेते हुए परिजनों की बेरहमी से पिटाई की. एक तरफ एक युवक का इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ उसके बेटों को रक्षक कहे जाने वाले डॉक्टर दौड़ा-दौड़ा कर पीट रहे थे. पीड़ित के पिता ज्ञानप्रकाश ने रोते हुए बताया कि उनके बेटों की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी मां की फिक्र में सवाल किया था. हैरानी की बात यह है कि पिटाई के दौरान मरीज की मौत भी हो गई. एक परिवार जिसने अपनी मां को खोया, उन्हें सांत्वना देने के बजाय डॉक्टरों ने अस्पताल को ही जंग का मैदान बना दिया.

इस पूरे मामले पर GMCH की अधीक्षक डॉ. सुधा भारती का बयान काफी चौंकाने वाला है. उन्होंने बताया कि मरीज बहुत ही गंभीर स्थिति में अस्पताल लाई गई थी और जांच के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी. अधीक्षक के अनुसार, डॉक्टर प्रोटोकॉल के तहत जांच के लिए मास्क हटा रहे थे, जिसका परिजनों ने विरोध किया और मारपीट पर उतारू हो गए. उन्होंने इंटर्न छात्रों की इस हिंसक कार्रवाई को 'आत्मरक्षा' (डिफेंस) करार दिया. हालांकि, वायरल तस्वीरें और वीडियो अधीक्षक के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में छात्र निहत्थे परिजनों को समूह में घेरकर पीटते दिख रहे हैं.

यह पहली बार नहीं है जब बेतिया GMCH में इस तरह की 'गुंडागर्दी' देखने को मिली है. इससे पहले भी यहाँ इंटर्न छात्रों द्वारा जीविका दीदियों की सरेआम पिटाई की गई थी, जिसके बाद कुछ छात्रों पर कार्रवाई भी हुई थी. इसके अलावा भी कई बार मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की खबरें आती रहती हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन हर बार खानापूर्ति कर मामले को रफा-दफा कर देता है, जिससे इन छात्रों के हौसले बुलंद हैं. अब सवाल यह उठता है कि क्या लोग अस्पताल में इलाज कराने आएंगे या डॉक्टरों के हाथों पिटने?

