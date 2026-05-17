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अपराधियों को भारी पड़ी पुलिस को चुनौती! बेतिया में गोलीबारी के 24 घंटे के अंदर शूटर रवि मियां समेत 3 गिरफ्तार

बिहार के बेतिया में गुरवलिया चौक पर लव मिश्रा के घर हुई तीन राउंड फायरिंग के मामले को बेतिया पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. एसपी डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर डीएसपी अत्तून दत्ता के नेतृत्व वाली टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात शूटर रवि मियां, भूमाफिया धीरज शुक्ला और राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 17, 2026, 05:28 PM IST

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कुख्यात शूटर रवि मियां और भूमाफिया धीरज शुक्ला गिरफ्तार
कुख्यात शूटर रवि मियां और भूमाफिया धीरज शुक्ला गिरफ्तार

बिहार के बेतिया से एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहाँ पुलिस को चुनौती देना अपराधियों को बहुत महंगा पड़ गया. बेतिया पुलिस ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ 24 घंटे के अंदर तीन बड़े और खतरनाक अपराधियों को दबोच लिया है. पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पकड़े गए अपराधियों में इलाके का नामी शूटर रवि मियां, जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला भूमाफिया धीरज शुक्ला और उनका एक साथी राजा कुमार शामिल हैं.

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कल सुबह-सुबह बेतिया के गुरवलिया चौक पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी. बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ अपराधियों ने वहां रहने वाले लव मिश्रा नामक व्यक्ति के घर को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी. सुबह-सुबह हुई इस अचानक गोलीबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए. अपराधी इस वारदात को अंजाम देकर बड़े आराम से वहां से भाग निकले. इस घटना की खबर तुरंत बेतिया के पुलिस कप्तान एसपी डॉ. शौर्य सुमन को दी गई.

घटना की गंभीरता को देखते हुए बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए यातायात डीएसपी अत्तून दत्ता के नेतृत्व में पुलिस के तेजतर्रार जवानों की एक स्पेशल टीम का गठन किया. एसपी ने टीम को साफ निर्देश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए. पुलिस ने बिना एक पल गंवाए इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी वैज्ञानिक जांच और छानबीन शुरू कर दी.

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इस केस को सुलझाने के लिए बेतिया पुलिस ने एक बहुत ही अनोखा और बड़ा कदम उठाया. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस टीम ने सुराग ढूंढने के लिए जेल तक के अंदर छापेमारी कर डाली. पुलिस को पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद कुख्यात शूटर रवि मियां और भूमाफिया धीरज शुक्ला बेतिया जिला छोड़कर कहीं दूर भागने की फिराक में हैं. इसके बाद डीएसपी अत्तून दत्ता की टीम ने मोबाइल लोकेशन और गुप्त सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग जिलों और ठिकानों पर जाल बिछाया. पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद इन दोनों को इनके साथी राजा कुमार के साथ अलग-अलग जगहों से धर दबोचा. हालांकि, इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधी, टिप्पू मियां और कन्हैया, अभी भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

गिरफ्तारी के बाद जब डीएसपी अत्तून दत्ता ने इन अपराधियों से कड़ी पूछताछ की, तो इस पूरी फायरिंग के पीछे की एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश सामने आई. पुलिस ने खुलासा किया कि पीड़ित लव मिश्रा की एक कीमती जमीन है, जिसकी बाजार में असली कीमत लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये है. भूमाफिया धीरज शुक्ला उस कीमती जमीन को जबरन और डरा-धमकाकर सिर्फ 7 लाख रुपये में अपने नाम करवाना चाहता था. जब लव मिश्रा इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो धीरज शुक्ला ने लव मिश्रा के परिवार को डराने और पूरे इलाके में अपना खौफ पैदा करने के लिए कुख्यात शूटर रवि मियां को पैसे देकर इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिलवाया था.

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बेतिया पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अपराध की किसी भी घटना का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करने का दम रखती है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुछ समय पहले बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाया था कि पुलिस किसी भी बड़े अपराध का 48 घंटे के अंदर खुलासा कर देगी. लेकिन बेतिया पुलिस ने केवल 24 घंटे के अंदर ही इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करके मुख्यमंत्री के वादे पर अपनी मुहर लगा दी है. स्थानीय लोग अब बेतिया पुलिस के हर जवान की तुलना 'सिंघम' फिल्म के कड़क पुलिसवाले से कर रहे हैं, जिसने भूमाफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया.

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