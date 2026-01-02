Bettiah News: भाजपा के मंत्री की भी नहीं सुन रही बेतिया की 'सम्राट' पुलिस, शिकायत करते रह गए और माफिया ने जमीन कब्जा ली

Bettiah News: बिहार में सरकार भले ही दो तिहाई बहुमत से आई है और गृह मंत्रालय भले ही भाजपा के नेता सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन पुलिस है कि मंत्रियों की ही नहीं सुन रही है. पुलिस अफसरों में विधायक तो छोड़िए, मंत्रियों तक का खौफ नहीं है. यही कारण है कि मंत्री नारायण प्रसाद शिकायत पर शिकायत करते रह गए और माफिया ने प्रह्लाद मुख्यिा की जमीन कब्जा ली. वहां से गुजर रहे सरकारी रास्ते पर भी अतिक्रमण कर लिया. आरोप तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि डायल 112 की टीम लगाकर माफिया के पक्ष में कब्जा करवाया गया. नीतीश सरकार के मंत्री और नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने मुफस्सिल थाने में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अब वे डीजीपी को लेटर लिखने की धमकी दे रहे हैं और विधानसभा में मामला उठाने की चेतावनी दे रहे हैं. हालांकि जब उन्होंने एसपी को मामले की सूचना दी तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

28 दिसंबर, 2025 को एक भूमाफिया ने प्रह्लाद मुखिया की जमीन कब्जा ली थी और सरकारी रास्ते को कब्जा लिया. मंत्री नारायण प्रसाद ने इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम वहां 4 घंटे बाद पहुंची और उस समय तक माफिया ने बाउंड्री करवा ली थी. 02 जनवरी, 2026 को माफिया उस जमीन पर काम करवा रहा था. इस बीच मंत्री का ड्राइवर आशीष कुमार वहां पहुंचा, जिसे भूमाफिया ने पीटकर घायल कर दिया. इसके बाद मंत्री नारायण प्रसाद ने बेतिया एसपी और डीएसपी को इस बात की सूचना दी.

मंत्री नारायण प्रसाद का आरोप है कि भू माफिया का मनोबल काफी बढ़ गया है. एक मंत्री होने के नाते मैं बार-बार पुलिस को फोन कर रहा हूं, लेकिन मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उसका कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है. मैं इसके लिए उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और डीजीपी, बिहार को पत्र लिखने जा रहा हूं. मंत्री ने बेतिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भूमाफिया के प्रभाव में मुफस्सिल थाना पुलिस काम कर रही है. मंत्री के फोन करने के बाद भी वह घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है. जब तक ऐसे थानाध्यक्ष भूमाफिया से मिले रहेंगे, तब तक भू माफिया का मनोबल बढ़ा रहेगा.

बता दें कि मुफस्सिल थाने के हरदिया में एक भूमाफिया ने प्रह्लाद मुखिया की जमीन कब्जा ली है. जमीन पर लगे पेड़ और पौधे कटवाकर बाउंड्री खिंचवाकर कब्जे में कर लिया है. वहां से गुजर रहे सरकारी रास्ते को भी उसने कब्जा लिया है. मंत्री की सूचना के बाद भी पीड़ित की जमीन उसे नहीं मिल पा रही है. प्रह्लाद मुखिया ने मुफस्सिल थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन उस पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है. मंत्री नारायण प्रसाद का कहना है कि मुफस्सिल थाना प्रभारी के खिलाफ विधानसभा में भी सवाल उठाउंगा.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डायल 112 की पुलिस टीम को वहां खड़ा कराकर भूमाफिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा था. इस बात की जानकारी मंत्री ने खुद ही एसपी को दी थी, जिसके बाद महकमा एक्शन में आया.

पीड़ित प्रह्लाद मुखिया ने बताया कि पुलिस के रहते और जाने के बाद भी माफिया मेरी जमीन पर जेसीबी चलाते रहे. अब तो वे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं. जमीन के बदले मुझे दूसरी जगह जमीन देने की बात कही जा रही है. न्याय के लिए मैंने थाने में गुहार लगाई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

