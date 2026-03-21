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साहब! पुलिस तो गोरेगांव तक पहुंच गई, लौरिया बाइक लूटकांड के मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बेतिया पुलिस से कांप उठे अपराधी

Bettiah Crime News: बेतिया पुलिस ने लौरिया बाइक लूटकांड का खुलासा किया है. पुलिस ने मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार किया है. साथ ही दो बाइक और एक चाकू भी बरामद किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 21, 2026, 06:03 PM IST

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लौरिया बाइक लूटकांड के मास्टरमाइंड गिरफ्तार
लौरिया बाइक लूटकांड के मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Bettiah News: पश्चिमी चंपारण की बेतिया पुलिस क्रिमिनल्स के लिए काल बनकर काम करती है. अगर अपराधी वारदात को अंजाम देकर सात समुंदर पार भी चले जाये, तो बेतिया पुलिस वहां से भी क्रिमिनल्स को खींच कर लेकर वापस जिले में आती है. जी हां, कुछ ऐसी कामयाबी को बेतिया पुलिस ने हासिल किया है. एक नहीं पुलिस ने दो मामले ऐसे की मामले में सफलता पायी है. चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

दरअसल, बेतिया के लौरिया में बाइक लूट की वारदात को अंजाम देकर क्रिमिनल्स फरार हो गए थे. पुलिस को इन अपराधियों की तलाश थी. ये अपराधी लूट की घटना के बाद मुंबई भाग गए थे. पुलिस लगातार इनकी तलाश करती है. अब दो महीने बाद बेतिया पुलिस ने दो अपराधियों को मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार किया है. इन दोनों अपराधियों को बेतिया लेकर आयी है.

वहीं, दूसरी घटना में चोरों ने ट्रक समेत 24 टन चावल चोरी कर बंगाल फरार हो गए थे. पुलिस ने बंगाल से ट्रक समेत 24 टन चावल और दो अपराधियों को गिरफ्तार कर बेतिया वापस लेकर आयी. इन दोनों मामलों में पुलिस की सफलता ये बताने के लिए काफी है कि अपराधी वारदात को अंजाम देकर कहीं भी चले जाये, लेकिन बेतिया पुलिस की रडार से दूर नहीं जा सकते हैं.

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इन क्रिमिनल्स की हुई गिरफ्तारी

मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार दोनों अपराधियों में से एक का नाम अबुलैश और दूसरे का नाम राजकुमार है. ये दोनों ने दो महीना पहले लौरिया से एक बाइक सवार से बीस हजार नगद और बाइक लूट को अंजाम दे फरार हो गए थे.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित किया था. पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए दोनों अपराधियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है. बेतिया पुलिस मुंबई पहुंचकर बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया. साथ ही दो चोरी की बाइक भी बरामद किया है. पुलिस ने एक चाकू भी बरामद किया है. दोनों अपराधियों पर साठी थाना में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि दोनों अपराधियों की तरफ से बाइक लूट को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने दोनों को मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार किया है. दो चोरी की बाइक और एक चाकू बरामद किया गया है. दोनों को जेल भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: बेतियाः संपत्ति विवाद में रिश्तों का खून! पिता ने ही बेटे को उतारा मौत के घाट

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