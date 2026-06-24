बेतिया में चर्चित 3 बच्चों को नदी में फेंक हत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है. तीनों बच्चों को उसके पिता ने नहीं, बल्कि उसकी मां ने नहर में फेंक हत्या की थी. इसका खुलासा बेतिया पुलिस ने किया है. बेतिया पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मां ने ही एक-एक दो बच्चों को नहर में फेंका और फिर दूध मुंहे बच्ची के साथ खुद नहर में कूद गई. तीनों बच्चों की नहर में डूबने से मौत हो गई, लेकिन तीन बच्चों की हत्यारिन ललिता देवी नहीं डूब पाई, जिसके बाद उसने शोर मचाया कि उसका पति रामबाबू यादव ने सभी को नहर में फेंका था.