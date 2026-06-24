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पिता नहीं, मां ने ही ली थी 3 बच्चों की जान, बेतिया पुलिस का बड़ा खुलासा

Bettiah News: 23 जून, 2026 मंगलवार को चनपटिया थाना अंतर्गत भंगहा गांव के रामबाबू यादव के ऊपर यह आरोप लगा था कि पारिवारिक विवाद में अपने तीन बच्चों समेत पत्नी को लोहियरिया पुल में फेंक दिया था. तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी. पुलिस के जांच में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:04 PM IST
पिता नहीं, मां ने ही ली थी 3 बच्चों की जान, बेतिया पुलिस का बड़ा खुलासा
Image Credit: (Z News) पिता नहीं, मां ने ही ली थी 3 बच्चों की जानSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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