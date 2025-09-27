बेतिया पुलिस की अनोखी पहल, दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक शहर में शुरू हुई 'रात्रि निःशुल्क बस सेवा

बिहार के बेतिया से अच्छी खबर सामने आई है. दुर्गा पूजा, दीपावली और महापर्व छठ जैसे अवसरों पर बेतिया पुलिस ने शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है. खास बात यह है कि यह सेवा त्योहारों के बाद भी जारी रहेगी.

बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने इस सुविधा का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि शहर में देर रात यात्रियों, खासकर महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है. अब किसी यात्री को रात में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से अपने गंतव्य तक जाने में डरने की जरूरत नहीं होगी.

यह बस सेवा हर दिन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी. बस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पूजा पंडालों से यात्रियों को उठाकर उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएगी. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर बस यात्रियों को उतारेगी और फिर वापस बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन लौट जाएगी.

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बस में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी. इसके अलावा चालक और खलासी की भूमिका भी पुलिस जवान निभाएंगे. सभी जवान हथियारों से लैस होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.

शहर के प्रबुद्धजन लंबे समय से एसपी से मिलकर महिलाओं की रात्रिकालीन सुरक्षा और गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर सुझाव देते आ रहे थे. इन विचारों को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने यह अनोखी पहल शुरू की, जो अब बिहार पुलिस के लिए एक मिसाल बन चुकी है.

बेतिया शहरवासियों ने इस सेवा को लेकर खुशी जाहिर की है और पुलिस कप्तान को धन्यवाद दिया है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि दो बसों से इस सेवा की शुरुआत की गई है और यह पूरी तरह निःशुल्क होगी. पूजा पंडाल जाने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

