Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939313
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बेतिया पुलिस की अनोखी पहल, दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक शहर में शुरू हुई 'रात्रि निःशुल्क बस सेवा

बेतिया पुलिस ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए रात्रि निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है. यह सेवा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी और यात्रियों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व पूजा पंडाल से उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएगी. बस में महिला पुलिसकर्मी और हथियारबंद जवान भी रहेंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:48 PM IST

Trending Photos

बेतिया पुलिस की पहल
बेतिया पुलिस की पहल

बिहार के बेतिया से अच्छी खबर सामने आई है. दुर्गा पूजा, दीपावली और महापर्व छठ जैसे अवसरों पर बेतिया पुलिस ने शहरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है. खास बात यह है कि यह सेवा त्योहारों के बाद भी जारी रहेगी.

बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने इस सुविधा का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि शहर में देर रात यात्रियों, खासकर महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है. अब किसी यात्री को रात में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से अपने गंतव्य तक जाने में डरने की जरूरत नहीं होगी.

यह बस सेवा हर दिन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी. बस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पूजा पंडालों से यात्रियों को उठाकर उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएगी. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर बस यात्रियों को उतारेगी और फिर वापस बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन लौट जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बस में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी. इसके अलावा चालक और खलासी की भूमिका भी पुलिस जवान निभाएंगे. सभी जवान हथियारों से लैस होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.

शहर के प्रबुद्धजन लंबे समय से एसपी से मिलकर महिलाओं की रात्रिकालीन सुरक्षा और गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर सुझाव देते आ रहे थे. इन विचारों को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने यह अनोखी पहल शुरू की, जो अब बिहार पुलिस के लिए एक मिसाल बन चुकी है.

बेतिया शहरवासियों ने इस सेवा को लेकर खुशी जाहिर की है और पुलिस कप्तान को धन्यवाद दिया है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि दो बसों से इस सेवा की शुरुआत की गई है और यह पूरी तरह निःशुल्क होगी. पूजा पंडाल जाने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

ये भी पढ़ें- SSB 65 वीं बटालियन मुख्यालय में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार कार्यक्रम की शुरुआत

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bhojpuri Cinema
भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर लौटा! 'आपन कहाये वाला के बा' OTT पर रिलीज़
Samastipur News
नौकरी के लालच में फंसी दो बहनें, समस्तीपुर पुलिस ने गुजरात से किया रेस्क्यू
CM nitish kumar
मधुबनी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिले को दीं 8328 करोड़ की योजनाओं की सौगात
CM Nitish
कल वैशाली दौरे पर CM नीतीश कुमार, चुनाव से पहले देंगे कई योजनाओं की सौगात
Bhojpuri Actress Amrapali Dubey
Bhojpuri Actress Amrapali Dubey: 'जूम जूम' गाने पर जमकर थिरकीं आम्रपाली दुबे
# Bihar news
भाजपा और जदयू में सीटों को लेकर कोई टकराव नहीं: केसी त्यागी
Maharaj Chandravijay Singh
डुमरांव महाराज चंद्रविजय सिंह का निधन, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली अंतिम सांस
Akshara Singh
डांडिया नाइट में अक्षरा सिंह ने बिखेरा जलवा, लुक देख फिदा हुए फैंस
Hemant Soren
हेमंत सोरेन ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र को दी चेतावनी!
Bihar News
RJD के M-Y समीकरण को झटका, गुलाम रसूल बलियावी के सामने 250 मुस्लिम JDU में हुए शामिल
;