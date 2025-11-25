बेतिया पुलिस को खुली चुनौती! High-Tech गश्ती के दावों के बीच 3 स्वर्ण दुकानों सहित 7 में चोरी

Bettiah Crime: बेतिया से बड़ी खबर है, जहां चोरों के आतंक ने शहर के व्यवसाइयों में खौफ पैदा कर दिया है. चोरों ने मीना बाजार में बीती रात्रि एक के बाद एक सात दुकानों में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया. कैश सहित लगभग तीस लाख की चोरी होने की बात सामने आई है. इस वारदात के बाद बेतिया शहर के व्यापारी दहशत में हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

तीन स्वर्ण दुकान सहित सात दुकानों पर चोरों का धावा

मीना बाजार में तीन स्वर्ण दुकानों सहित चार अन्य दुकानों में भीषण चोरी की गई है. चोरी की इस घटना के बाद हाईटेक बताई जाने वाली बेतिया पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं. रात्रि गश्ती व्यवस्था को लेकर भी लोगों में आक्रोश है. चोरों ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि सात–सात दुकानों को एक साथ निशाना बनाया है. स्पष्ट है कि इसके लिए चोरों ने पहले से रणनीति बनाई होगी और शहर के बीचों-बीच मौजूद मीना बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुकानदारों का दावा, लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ

आभूषण दुकानदार कृष्ण कुमार ने बताया कि उनकी दुकान से लगभग पांच लाख रुपए की चोरी हुई है. वहीं विजय शाह ने कहा कि उनकी दुकान से पांच लाख के आभूषण और एक लाख रुपए नकद चोरी हुए हैं. पवन कुमार ने बताया कि उनकी दुकान से एक लाख नकद और तीन लाख का सामान चोरी हुआ है. अन्य दुकानदारों की भी लगभग चार से पांच लाख की समान पर चोरों ने हाथ साफ किया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: भागलपुर में माहौल खराब करने की साजिश? मंदिर में तोड़फोड़ से भड़के लोग

सात दुकानों में चोरी से नाराज व्यापारी

एक साथ सात दुकानों में चोरी होने से मीना बाजार के व्यवसाइयों में रोष है. व्यापारी बेतिया पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं. चोरों ने बेतिया पुलिस को खुली चुनौती दे दी है. हाईटेक होने का दावा करने वाली बेतिया पुलिस के दावे चोरों ने खोखले साबित कर दिए हैं. शहर के बीचों-बीच सात दुकानों में चोरी कर चोरों ने बेतिया पुलिस की नींद हराम कर दी है. अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक चोरों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि इस वारदात के बाद पुलिस का इकबाल खतरे में दिख रहा है.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी