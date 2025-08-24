Bettiah News: बेतिया पुलिस के लिए शर्मनाक पल, घूसखोर महिला दारोगा ने रिश्वत में मांगी ब्रा-पैंटी! ऑडियो वायरल
Bettiah News: बेतिया पुलिस के लिए शर्मनाक पल, घूसखोर महिला दारोगा ने रिश्वत में मांगी ब्रा-पैंटी! ऑडियो वायरल

Bettiah Police News: बेतिया पुलिस के शिकारपुर थाना में तैनात रही आरोपी महिला दारोगा प्रीति कुमारी की दलाल संग बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है. वायरल ऑडियो में आरोपी दारोगा प्रीति कुमारी अपने दलाल से अंडरगार्मेंट की डिमांड कर रही है. आरोपी महिला दारोगा को विजिलेंस विभाग की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:26 PM IST

आरोपी महिला दारोगा
आरोपी महिला दारोगा

Bettiah Police Inspector Preeti Kumari: पश्चिम चंपारण के बेतिया पुलिस की महिला दारोगा प्रीति कुमारी इन दिनों काफी चर्चा में हैं. भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने पुरुषों को भी मात दे दी है. विजलेंस विभाग की टीम ने उन्हें घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. अब प्रीति कुमारी का एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस ऑडियो से बेतिया पुलिस शर्मसार हो गई है. दरअसल, वायरल ऑडियो में घूसखोर महिला दारोगा ने पैंटी और ब्रा की डिमांड की थी. इतना ही नहीं वह (आरोपी महिला दारोगा) दलाल अर्जुन सोनी से स्वादिष्ट मटन खिलाने की बात कह रही है. बिहार पुलिस के लिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है. बता दें कि पटना की विजलेंस टीम ने इस महिला दारोगा को दलाल अर्जुन सोनी के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

बेतिया पुलिस के शिकारपुर थाना में तैनात रही आरोपी महिला दारोगा प्रीति कुमारी की दलाल संग बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है. वायरल ऑडियो में आरोपी दारोगा प्रीति कुमारी अपने दलाल से अंडरगार्मेंट की डिमांड कर रही हैं. इस पर दलाल बोल रहा है कि पैंटी और ब्रा बहुत जल्द पहुंचा रहे हैं. मटन भी खिलाएंगे. बता दें कि शिकारपुर थाना में तैनात महिला दारोगा प्रीति कुमारी और दलाल अर्जुन सोनी को विजलेंस की टीम ने गुरुवार (21 अगस्त) को 12 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. आरोपी दारोगा प्रीति कुमारी को विजलेंस की टीम ने उनके आवास से 12 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया था. 

मलदहिया निवासी फिरोज आलम कौशर के लिखित शिकायत पर विजलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था. जमीनी विवाद में महिला दारोगा प्रीति कुमारी ने 15 हजार घुस की डिमांड की थी. वहीं दलाल अर्जुन सोनी 12 हजार रिश्वत लेकर आवास पहुंचा था, जहां विजलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी दारोगा प्रीति कुमारी की गिरफ्तारी के बाद एक पांच मिनट 23 सेकेंड का ऑडियो वायरल हो रहा है. महिला दारोगा और दलाल की गिरफ्तारी के बाद उसके भ्रष्टाचार की कहानी उजागर हो रही है. आरोपी महिला दारोगा जमीनी विवाद में खूब काली कमाई कर रही थी. एक ऑडियो में डीलर के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर बात हो रही है. दरोगा प्रॉपर्टी डीलर की कुछ दिनों से शामिल रही है. बिचौलिया अर्जुन सोनी आरोपी दरोगा से कह रहा है कि जमीन 25% और 50% तक का सौदा तय किया जा सकता है. वायरल ऑडियो में दलाल कह रहा है मैं पचास हजार तो ऐसे ही उड़ा देता हूं. 

रिपोर्ट- धनंजय

Bettiah news

Trending news

