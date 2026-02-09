Bettiah News: प्यार, मर्डर और 6 घंटे में गिरफ्तारी: बेतिया पुलिस ने सुलझाया इरफान हत्याकांड

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने इरफान हत्याकांड का 6 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. साथ ही एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. प्रेम प्रसंग में लड़की के परिजनों ने इरफान की निर्मम हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था.

दरअसल, सोमवार सुबह मुफ्फसिल थाना अंतर्गत महना नहर के समीप गड्ढे में इरफान का संदिग्ध स्थिति में पुलिस ने शव बरामद किया था. अर्धनग्न स्थिति में शव बरामद हुआ था, पैर बंधे हुए थे और सिर पर जख्म के निशान थे. घटनास्थल पर बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन दल बल के साथ पहुंचे थे. एफएसएल की टीम डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची थी. युवक मझौलिया के खैरवा टोला का रहने वाला था. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि इरफान 15 दिन पहले एक गांव में पेंटर का काम करने गया था. वहीं, पर एक लड़की से उसकी बातचीत होने लगी. दोनो में लगातार बात हो रही थी. रविवार को दोनों बगीचा में मिलने गए थे, जहां पर लड़की के परिजनों ने दोनों देख लिया और लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दूसरे थाना क्षेत्र मुफ्फसिल थाना के क्षेत्र में शव को ठिकाने लगा दिया.

बेतिया पुलिस ने फिर एक बार हत्या के वारदात को 6 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया है. मृतक लड़का और हिरासत में लड़की स्वजातीय हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

