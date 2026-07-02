/शमशुल अंसारी आदित्य बनकर सोनू की बहन से करना चाहता था शादी, परिवार ने किया माना तो कर दी हत्या, बेतिया पुलिस का बड़ा खुलासा

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बेतिया में 15 वर्षीय छात्र सोनू हत्याकांड का पुलिस ने 10 घंटे में खुलास कर दिया. हत्या के आरोपी शमशुल अंसारी अजय कुमार साहिल कुमार और मुस्लिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शमशुल अंसारी हिंदू बनकर सोनू कुमार की बहन से शादी करना चाहता था. मगर, परिवार वालों को भनक लगी शमशुल अंसारी मुस्लिम है, तो शादी से इंकार कर दिया था उसी आक्रोश में शमशुल अंसारी अपने पिता के सहयोग से अपने साथियों के साथ सोनू कुमार की हत्या को अंजाम दिया. घटना कंगली थाना अंतर्गत इनरवा की है.
दरअसल, 30 जून, 2026 को मृतक सोनू कुमार के स्कूल से आने के क्रम में शमशुल अंसारी अपने चार साथियों के अपहरण लिया. इसके बाद उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया. उसके बाद शव को पूर्वी चंपारण के तिलावे नदी में ठिकाने लगा दिया. मृतक सोनू कुमार की मां शारदा देवी ने थाना में आवेदन दिया, जिसपर एसएसपी कुमार गौतम ने एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. पुलिस ने मामले की जांच की और खुलासा कर दिया.
एसएसपी कुमार गौतम ने बताया कि सोनू कुमार की बहन से शमसुल अंसारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था. शमशुल अंसारी को पता चला कि उसकी बहन अन्य से भी बात करती है जिसको लेकर उसने सोनू की बहन को डांट फटकार लगाई, जिसका सोनू ने विरोध किया उसके बाद शमशुल अंसारी अपने पिता और अन्य साथियों के साथ सोनू का अपहरण कर हत्या को अंजाम दिया. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था. बेतिया डीएम तरनजोत सिंह और एसएसपी कुमार गौतम ने पहुंच स्थिति को नियंत्रण में किया था.
ग्रामीणों का कहना है कि शमशुल अंसारी सोनू कुमार की बहन से शादी करना चाहता था. वह फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपना नाम भी बदल लिया था. फर्जी आधार कार्ड में उसका नाम आदित्य कुमार था. हालांकि, पुलिस को फर्जी आधार कार्ड नहीं मिला है. बताया जा रहा है कि नाम बदलकर लड़की के मौसी के दुकान में काम करने लगा और घर आने लगा शादी की बात भी करने लगा, लेकिन किसी ने भेद खोल दिया.