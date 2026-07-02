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शमशुल अंसारी आदित्य बनकर सोनू की बहन से करना चाहता था शादी, परिवार ने किया माना तो कर दी हत्या, बेतिया पुलिस का बड़ा खुलासा

Sonu Kumar Murder Case: बेतिया पुलिस ने सोनू कुमार हत्याकांड का दस घंटा में खुलासा कर दिया. साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:48 PM IST
शमशुल अंसारी आदित्य बनकर सोनू की बहन से करना चाहता था शादी, परिवार ने किया माना तो कर दी हत्या, बेतिया पुलिस का बड़ा खुलासा
Image Credit: (Z News) बेतिया पुलिस ने सोनू कुमार मर्डर केस सुलझायाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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