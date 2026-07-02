/शमशुल अंसारी आदित्य बनकर सोनू की बहन से करना चाहता था शादी, परिवार ने किया माना तो कर दी हत्या, बेतिया पुलिस का बड़ा खुलासा

एसएसपी कुमार गौतम ने बताया कि सोनू कुमार की बहन से शमसुल अंसारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था. शमशुल अंसारी को पता चला कि उसकी बहन अन्य से भी बात करती है जिसको लेकर उसने सोनू की बहन को डांट फटकार लगाई, जिसका सोनू ने विरोध किया उसके बाद शमशुल अंसारी अपने पिता और अन्य साथियों के साथ सोनू का अपहरण कर हत्या को अंजाम दिया. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था. बेतिया डीएम तरनजोत सिंह और एसएसपी कुमार गौतम ने पहुंच स्थिति को नियंत्रण में किया था.