बेतिया पुलिस ने मोतिहारी के सरपंच की फिल्मी लूट की साजिश का किया भंडाफोड़, बेटे संग तीन गिरफ्तार

मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के सरपंच शंभू गिरी ने अपने ही ग्रामीण फुलेना साह के 3 लाख रुपये हड़पने के लिए फर्जी लूट की साजिश रची. उन्होंने अपने बेटे और एक साथी की मदद से बेतिया के जगदीशपुर में लूट का नाटक किया. बेतिया पुलिस ने आधुनिक तकनीक और सख्ती से पूछताछ कर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया और 2.95 लाख रुपये समेत सरपंच व उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:23 PM IST

मोतिहारी के एक सरपंच को बेतिया पुलिस को झांसा देना भारी पड़ गया है. पुलिस ने फर्जी लूट की कहानी गढ़ने वाले सरपंच शंभू गिरी, उसके बेटे प्रियरंजन गिरी और उनके एक शातिर साथी दिनेश गिरी को गिरफ्तार कर लिया है. मोतिहारी के हरसिद्धि थाना अंतर्गत रहने वाले फुलेना साह के 3 लाख रुपये हड़पने के लिए सरपंच ने पूरी फिल्मी साजिश रची थी. बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर एसडीपीओ-2 रजनीश कांत प्रियदर्शी के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने जब आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से मामले की छानबीन की, तो सच्चाई जानकर अधिकारी भी दंग रह गए.

फिल्मी स्टाइल में रची गई लूट की साजिश
घटना 20 जनवरी की है, जब सरपंच शंभू गिरी ने पीड़ित फुलेना साह को अपनी बाइक पर बिठाया और कहा कि उनके पंचायती के 3 लाख रुपये बाइक की डिक्की में हैं, जिसे लेकर वे बेतिया के जगपाकड़ जा रहे हैं. असल में सरपंच ने अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर पहले ही योजना बना ली थी. योजना के मुताबिक, जैसे ही वे जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के पास पहुंचे, सरपंच के बेटे ने बाइक रोकी. सरपंच ने डरने का नाटक करते हुए फुलेना साह से कहा, "भागो, वरना ये लोग गोली मार देंगे." इसी बीच डिक्की से 3 लाख रुपये और मोबाइल लूट लिए गए.

पुलिस जांच में खुल गई पोल
सरपंच शंभू गिरी ने लूट के बाद थाने पहुंचकर बड़े ही विश्वास के साथ मामला दर्ज कराया. हालांकि, एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी को सरपंच के व्यवहार पर शक हुआ. शक के दो बड़े आधार थे; पहला, लुटेरों के आते ही सरपंच ने बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत बाइक रोक दी थी. दूसरा, जिस तरह से उसने फुलेना साह को वहां से भगाया, वह संदेहास्पद था. जब पुलिस ने हिरासत में लेकर सरपंच से कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपनी साजिश कबूल कर ली. पुलिस ने सरपंच के घर से लूट के 2 लाख 95 हजार रुपये नकद भी बरामद कर लिए हैं.

ये भी पढ़ें- सीएम नीतीश की यात्रा के बीच दहल उठा सीवान, कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर हुआ विस्फोट

सलाखों के पीछे पहुंचा सरपंच
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से जहां एक गरीब ग्रामीण के पैसे वापस मिल गए, वहीं समाज के रक्षक कहलाने वाले सरपंच का असली चेहरा सामने आ गया. सरपंच ने सोचा था कि लूट की कहानी सच्ची लगेगी और वह पैसे अपने पास रख लेगा, लेकिन बेतिया पुलिस की मुस्तैदी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. एसपी ने इस सफल उद्भेदन के लिए टीम की सराहना की है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

