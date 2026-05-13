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बेतिया राज की जमीनों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं! आशिमा जैन के इस आदेश से भू-माफियाओं में खौफ

राजस्व पर्षद की अपर सदस्य डॉ. आशिमा जैन ने बेतिया राज कार्यालय का महत्वपूर्ण निरीक्षण किया. इस दौरान बेतिया और मोतिहारी के डीएम भी उनके साथ रहे. उन्होंने बेतिया राज के ऐतिहासिक दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के काम का जायजा लिया और इसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 13, 2026, 03:46 PM IST

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राजस्व पर्षद की अपर सदस्य डॉ. आशिमा जैन
राजस्व पर्षद की अपर सदस्य डॉ. आशिमा जैन

बिहार के बेतिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. यहाँ राजस्व पर्षद की बड़ी अधिकारी आशिमा जैन ने बेतिया राज के दफ्तर का खास दौरा किया. उनके साथ बेतिया के डीएम तरनजोत सिंह और मोतिहारी के डीएम भी मौजूद रहे. इस दौरे का मुख्य मकसद बेतिया राज की बेशकीमती संपत्तियों और पुराने कागजातों की सुरक्षा करना है.

बेतिया राज के कागजात अब होंगे डिजिटल

राजस्व पर्षद की अपर सदस्य डॉ. आशिमा जैन ने अपने निरीक्षण के दौरान सबसे ज्यादा जोर दस्तावेजों के डिजिटलीकरण (Digitalization) पर दिया. बेतिया राज के पास बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण जमीनों के दस्तावेज हैं. अब इन सभी कागजों को स्कैन करके कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा. आशिमा जैन ने वहां काम कर रही तकनीकी टीम को सख्त आदेश दिया है कि वे सारा काम तय समय के अंदर पूरा करें. जब ये कागजात डिजिटल हो जाएंगे, तो उन्हें ढूंढना आसान होगा और उनके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएगा.

अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं

इस दौरे की सबसे खास बात यह रही कि आशिमा जैन ने बेतिया राज की जमीन पर हुए अवैध कब्जों और अतिक्रमण की पूरी जानकारी ली. फिलहाल बेतिया राज की पूरी संपत्ति 'कोर्ट ऑफ वार्ड्स' के कब्जे में है, जिसका मतलब है कि इसकी देखभाल सरकार कर रही है. अपर सदस्य ने बेतिया और मोतिहारी के जिलाधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी मीटिंग की. उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां-जहां भी दबंगों ने बेतिया राज की जमीन पर कब्जा किया है, उसे तुरंत हटाया जाए.

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बेतिया और मोतिहारी के डीएम के साथ बड़ी बैठक

निरीक्षण के बाद अधिकारियों के बीच जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए विशेष चर्चा हुई. बेतिया डीएम तरनजोत सिंह ने बताया कि अपर सदस्य ने संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं. इस सख्त कदम से उन लोगों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने सालों से सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझ रखा था. अब यह उम्मीद जगी है कि बेतिया राज की एक-एक इंच जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा.

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