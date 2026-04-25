बेतिया राज घराने की अनमोल विरासत अब पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध, ध्रुपद की दुर्लभ पांडुलिपियां 'ज्ञान भारतम' ऐप पर हुईं अपलोड

बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद और गर्व करने वाली खबर सामने आई है. बेतिया राज घराने की सदियों पुरानी और दुर्लभ ध्रुपद पांडुलिपियों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित कर दिया गया है. इन अनमोल दस्तावेजों को केंद्र सरकार के 'ज्ञान भारतम' ऐप पर अपलोड किया गया है, जिससे अब देश-विदेश के संगीत प्रेमी और शोधकर्ता एक क्लिक पर इस सांस्कृतिक धरोहर का अवलोकन कर सकेंगे. भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन विधाओं में से एक 'ध्रुपद' की ये पांडुलिपियां संगीत की दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं.

बेतिया राज घराने से जुड़ी यह अमूल्य धरोहर अब तक सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित इंद्र किशोर मिश्रा के निजी संरक्षण में सुरक्षित रखी गई थी. इन पांडुलिपियों में बेतिया महाराज द्वारा विभिन्न रागों में रचित ध्रुपद गीतों का संग्रह है. यह वह ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बेतिया राज की समृद्ध संगीत परंपरा को दर्शाता है. जिला प्रशासन का यह कदम न केवल इन मूल पांडुलिपियों को संरक्षित करने की दिशा में बड़ा प्रयास है, बल्कि इसके डिजिटल होने से आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा.

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य जिले की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट होने से बचाना और उसे जन-जन तक पहुँचाना है. उन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के लिए 'ज्ञान भारतम मिशन' चलाया जा रहा है. इस मिशन के तहत उन पांडुलिपियों को सर्वे में शामिल किया जा रहा है जो 70 वर्ष से अधिक पुरानी हैं. बेतिया राज की ये पांडुलिपियां इसी योजना का हिस्सा बनी हैं, ताकि इन्हें डिजिटल रूप देकर हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सके.

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राकेश कुमार ने जिले के निवासियों से अपील की है कि वे 'ज्ञान भारतम' ऐप डाउनलोड करें और इन दुर्लभ पांडुलिपियों का अध्ययन कर अपनी संस्कृति से जुड़ें. उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई प्राचीन या दुर्लभ पांडुलिपि उपलब्ध है, तो उसे ज्ञान भारतम पोर्टल पर अपलोड करें या स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें. प्रशासन का मानना है कि इस तरह के सामूहिक प्रयास से ही जिले की छिपी हुई ऐतिहासिक कड़ियों को दुनिया के सामने लाया जा सकता है.