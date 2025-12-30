Advertisement
बेतिया राज की जमीन पर अब सरकार का 'कब्जा'! बिहार विधानसभा से बिल पास होते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप

Bettiah Raj Land Matter: बिहार सरकार ने बेतिया राज की करीब 15,358 एकड़ जमीन को अपने अधीन ले लिया है. विधानसभा से पास हुए नए कानून के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है. पश्चिम चंपारण में हजारों लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और बुलडोजर की तैयारी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:33 PM IST

बेतिया राज की 15,358 एकड़ जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा
बेतिया राज की 15,358 एकड़ जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा

Bettiah Raj Land Matter: राज घरानों में शुमार बेतिया राज की ऐतिहासिक जमीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बिहार विधानसभा ने हाल ही में “बेतिया राज संपत्ति अधिग्रहण विधेयक 2024” पास किया जिसके बाद यह सम्पति बिहार सरकार की क्या हुई मानों अतिक्रमणकारीयों पर सामत आ गईं. करीब 15,000 एकड़ भूमि पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गई है. बेतिया राज की यह जमीन न सिर्फ बिहार के पश्चिम चम्पारण और पूर्वी चंपारण जिलों में है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है. कुल मिलाकर लगभग 15,358 एकड़ जमीन बेतिया राज की मानी जा रही है, जिसका अनुमानित मूल्य करीब ₹7,900 करोड़ है.

दरअसल बिहार विधानसभा से बिल पास होते हीं बेतिया राज की जमीन अब राज्य सरकार की संपत्ति मानी जा रही है. पुराने कानून के तहत यह बेतिया राज के नाम दर्ज थी और ‘कोर्ट ऑफ वार्ड्स’ के अधीन रखी गई थी, क्योंकि वहां कोई वैध वारिस नहीं मिला था. बेतिया राज के महाराजा महेंद्र किशोर सिंह के निधन के बाद लोगों ने राज की जमीनों पर अवैध कब्जा जमा लिया है जिसकी खोज तक कर दी गई है, यही वजह है की चारों ओर हड़कंप मचा है.

सरकार का कहना है कि नोटिस तामिला कर बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने और बड़े रोजगार-औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होंगें. बताया जा रहा है की बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बेतिया राज की जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण जारी रहा है. लिहाजा पश्चिम चंपारण जिला में अब तक 3,661 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का खुलासा हुआ है, और यही वजह है की ऐसे हजारों कब्जाधारियों को चिन्हित कर उन्हें अंचल वार नोटिस भेजे जा रहे हैं जिसको लेकर भू-माफियाओं से लेकर दलालों और कुछ खास सफेद पोशों में खलबली मची है.

इस संबंध में बगहा 1 अंचल अधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव औऱ बगहा 2 अंचल अधिकारी वसीम अकरम दावा कर रहें हैं की अवैध “अतिक्रमण वाले जमाबंदी को हम रद्द करने की प्रक्रिया में जुटे हैं. तय समय सीमा में जवाब और दुरुस्त जमाबंदी के कागजात न मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी.” क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज की जमीन खाली न करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और बुलडोजर अभियान का भी प्रावधान रखा गया है ताकि अतिक्रमण मुक्त भूमि को औद्योगिक और रोजगार परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जा सके.

इस पूरे मामले में बगहा 2 के सीओ वसीम अकरम ने बताया कि व्यवस्थापक बेतिया राज ADM सर के द्वारा उनकी अध्यक्षता में मीटिंग ली गई है और यहां 438 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है. जिसमें कुल रकबा 294.71 एकड़ जमीन बेतिया राज की चिह्नित की गई है. इसके तहत सभी अतिक्रमणकारियों को बगहा अंचल कार्यालय से नोटिस भेजा जा रहा है. जबकि लोगों को मोहलत देने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी पहले नोटिस दिया जाएगा, उनके पास अगर सक्षम साक्ष्य हैं तो वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और अगर साक्ष्य नहीं होगा तो अतिक्रमण की कार्यवाही आगे बढ़ेगी. खास बात यह भी है की अगर साक्ष्य होगा तो साक्ष्य के अवलोक में अतिक्रमण की कार्रवाई को समाप्त कर दी जाएगी. क्योंकि जो तारीख दी गई है वो 1896 का CWJC में पारित आदेश के मुताबिक है. उससे पहले का अगर कोई बंदोबस्ती का कागजात है और वो बेतिया राज के द्वारा प्रमाणित किया गया है तो वह मान्य होगा और उसके बाद के जितने होंगे सभी को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जाएगा.

आंकड़ों के मुताबिक स्थानीय अंचल कार्यालय क्षेत्र में बेतिया राज की 746 एकड़ और मधुबनी अंचल कार्यालय क्षेत्र में 23.67 एकड़ भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है. पिपरासी सीओ शशिकांत यादव ने बताया कि 746 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करने वाले करीब 80 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी लोगों से जमीन से संबंधित कागजात की मांग की गई है. कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, मधुबनी सीओ नंदलाल राम ने बताया कि 23.67 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करने वाले करीब 70 लोगों पर नोटिस जारी किया गया है. बहुत जल्द भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. जबकि बगहा 1 सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया की 1446 लोगों कों चिन्हित कर नोटिस तामिला कराया जा रहा है. लिहाजा नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमण करने वालों का हाथ पांव फूल रहा है. सीओ ने कहा कि भूमि की कागजात प्रस्तुत नहीं करने वालों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा.

मकसद साफ है की बिहार सरकार कों सात निश्चय योजना 03 के तहत फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल पार्क, और उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराना है, जिससे यहां रोजगार और विकास को बढ़ावा मिल सकें . लिहाजा जिला प्रशासन का यह कदम, सरकार के निर्देश पर आज़ादी के बाद का एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

हालांकि इसका विरोध भी काफी देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ सरकार इसे विकास की दिशा में आवश्यक कदम बता रही है, वहीं भूमिहीन, आदिवासी समेत महिलाओं और जेपी आंदोलन सेनानी दयानन्द द्विवेदी का कहना है कि सालों से बसे लोगों के साथ संवेदनहीन व्यवहार हो रहा है, जिनके घर और खेती इन्हीं जमीनों पर हैं वें बेघर और भूमिहीन हो जायेंगें लिहाजा कानून रिहायशी इलाकों के लोगों कों रेंट फिक्स कर उन्हें पूर्वजों के जमाने से चली आ रही घर गृहस्थी में बने रहने देना चाहिए जबकि जो सफेद पोश राज की या सरकारी जमींन पर मॉल, कॉम्प्लेक्स, मार्केट बनवाकर व्यवसायिक इस्तेमाल क़र रहें हैं उसे जरूर जमींदोज क़र उनपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए.

बता दें की जनसुराज नेता और वरिय अधिवक्ता कामरान अजीज भी सरकार से राज की चिन्हित जमीनों पर बसे लोगों कों बेदखल करने की बजाय लगान, रेंट या लीज की व्यवस्था के साथ बने रहने देने की बात कर रहें हैं. अब देखने वाली बात होगी की बिहार सरकार के इस फैसले के प्रभाव और आगे की कार्रवाई पर प्रशासन क्या पॉलिसी अपनाता है यह तो आने वाले दिनों में साफ होगा. फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और सरकार व प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिहार में सरकारी भूमि का उपयोग कर विकास और रोजगार के नए युग की शुरुआत होने वाली है.

इनपुट- इमरान अजीज

