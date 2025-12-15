36 गोलियों से दहशत फैलाने वाले टेंडर माफियाओं पर SP शौर्य सुमन का एक्शन, निखिल सिंह की तलाश, अभिषेक रॉय भेजा गया जेल

Bettiah News: बेतिया में टेंडर माफियाओं की अब खैर नहीं! क्योंकि एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन की नजर टेंडर माफियाओं पर पड़ गई है. ये वो टेंडर माफिया है, जिनकी दो दशक से जिला में वर्चस्व चल रहा है. जिला के टेंडर माफिया अपने दुश्मनों को 36 -36 गोलियां मारते हैं, दुश्मनों के मौत की ऐसी दहशत फैलाते है कि सभी विभागों में कोई दूसरा टेंडर नहीं डाल पाता है. अब ऐसे माफियाओं पर बेतिया के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन एक्शन ले रहे हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पटना तक छापेमारी कर रही है. टेंडर माफिया गिरोह के दो बड़े नाम को पुलिस अपराधियों की तरह ढूंढ रही है. पहला बड़ा नाम टेंडर माफिया निखिल सिंह और दूसरा बड़ा नाम अभिषेक रॉय. हालांकि, को पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं, निखिल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

बता दें कि मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 439/24 कोई नहीं भुला है, ठिकेदार जितेंद्र सिंह ने अभिषेक रॉय के मैनेज टेंडर में स्वतंत्र रूप से टेंडर डाल दिया था और टेंडर माफियाओं को खुली चुनौती दे डाला था, लेकिन जो उसका हश्र हुआ उससे पूरा जिला कांप गया. टेंडर माफिया अभिषेक रॉय ग्रुप ने उसे 36 गोली मार मौत के घाट उतार दिया गया था. इस वारदात को 6 अगस्त 2024 को हत्या को अंजाम दिया गया था. इस मामले में सात अपराधियों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अभिषेक रॉय की भी गिरफ्तारी हुई थी. अभिषेक रॉय ने हाईकोर्ट में झूठी जानकारी दी थी कि उसके ऊपर पांच मामले दर्ज है और जमानत ले लिया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट को फिर जानकारी दी की कि टेंडर माफिया अभिषेक रॉय के ऊपर 14 अपराधिक मामले दर्ज हैं. उसका बेल कैंसिल हुआ.

वहीं, बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के आदेश पर एसडीपीओ विवेक दीप ने लगातार पटना में छापेमारी कर अभिषेक रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. टेंडर माफिया का बादशाह निखिल सिंह की गिरफ्तारी के लिए बेतिया पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि माफिया अगर पाताल में भी छुपा है तो वहां से भी पुलिस गिरफ्तार करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, शशांक पांडे सहित चार गिरफ्तार

ध्यान देने वाली बात ये हैं कि जिला का कुख्यात शूटर कृष्णा सिंह और सुनील कुमार ने टेंडर माफिया के बादशाह निखिल सिंह का राज खोले हैं. दोनों शूटर ने पुलिस को बताया कि ठेकेदार नागेंद्र प्रसाद ने 67 करोड़ का टेंडर डाला था, जो निखिल सिंह को चुनौती दे दिया था जिस पर उसकी हत्या की साजिश निखिल सिंह ने रची थी और ठेकेदार नागेंद्र प्रसाद पर गोलियां चली. मगर, वह किसी तरह से वह बच गया.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: बेतिया में खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया सख्त आदेश