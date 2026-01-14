पीनू डॉन के बाद अब निखिल सिंह का नंबर, बेतिया एसपी शौर्य सुमन के सामने पानी मांग रहे माफिया

सावधान माफिया! ये बेतिया पुलिस है, जिसके कप्तान डॉक्टर शौर्य सुमन हैं...जिनकी हनक माफियाओं के सिर पर चढ़ बोलती है. माफियां चाहे जितना भी रसूखदार क्यों न हो, जब उस पर एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन की नजर पड़ती है तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होती है. यह बात एक बार फिर से सही साबित होती नजर आई, जब 14 जनवरी, 2026 दिन बुधवार को बेतिया पुलिस ने शहर के रसूखदार टेंडर मैनेज करने वाले सबसे बड़े ठिकेदार निखिल सिंह के घर पर इश्तेहार चस्पा किया. पुलिस बैंड-बाजे के साथ निखिल सिंह के घर पहुंची और मुनादी करवाई की, अगर सरेंडर नहीं किया तो घर पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

ध्यान दीजिएगा कि जब से जिले में एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन की नजर टेंडर माफियाओं पर पड़ी है, उसके बाद एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं. टेंडर माफिया अभिषेक राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर पिछले महीने जेल भेज चुकी है, लेकिन टेंडर माफियाओं का बादशाह निखिल सिंह अबतक फरार है. ये टेंडर माफिया है, जिसका जिले में एक क्षत्र राज कायम है. इनके बारे में कहा जाता है कि टेंडर माफिया अपनी दहशत फैलाने के लिए प्रतिद्वंदी ठीकेदारों को 36-36 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला देते थे. इनके दहशत से कोई ठिकेदार जिला में टेंडर नहीं लेता है.

बताया जाता है कि जिला में दो टेंडर माफियाओं का ग्रुप है, एक निखिल सिंह का और दूसरा अभिषेक राय का, दोनों एक क्षत्र राज दशकों से करते आ रहे हैं.

बेतिया पुलिस के अनुसार, जिला के सभी विभाग के ठिकेदारों और अभियंता का ग्रुप बना हुआ है. आरडब्ल्यूडी भवन निर्माण नगर निगम तमाम विभागों का ठेकेदारों का ग्रुप है, जैसे ही ग्रुप में टेंडर का पीडीएफ ग्रुप में डाला जाता है वैसे ही ग्रुप में माफियाओं के सदस्यों की तरफ से लिख दिया जाता है, यह टेंडर निखिल भैया और अभिषेक भैया का मैनेज हो गया है.

हालांकि, अगर किसी भी ठेकेदार को अगर ठेकेदारी चाहिए तो वह ठिकेदार इन दोनों ग्रुप के मालिकों को आठ से दस प्रतिशत कमीशन देते हैं...फिर टेंडर लेते है. ऐसा नहीं करने वालों को 36 गोलियां मारी जाती हैं. सबसे अहम बात ये है कि दोनों ग्रुप निखिल सिंह और अभिषेक रॉय आपस में नहीं लड़ते है.

बता दें कि बेतिया पुलिस मुफ्फसिल थाना अंतर्गत 111/24 में आरोपी निखिल सिंह की तलाश कर रही है. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. वहीं, कोर्ट के आदेश पर पुलिस उसके घर बैंड बाजा के साथ इश्तेहार चस्पा किया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि बेतिया के माफिया पुलिस कप्तान डॉक्टर शौर्य के सामने पानी मांग रहे है. एसपी शौर्य ने सबसे पहले भू-माफिया पीनु डॉन को जेल की हवा खिलाई थी, फिर टेंडर माफिया अभिषेक रॉय को जेल भेजा. अब टेंडर माफिया के बादशाह निखिल सिंह को बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन को तलाश है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

